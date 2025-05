Sánchez mantiene su plan para Palestina pese al ataque iraní sobre Israel y las críticas del PP

La escalada de la tensión en Oriente Próximo tras el ataque de Irán a Israel el pasado sábado no modificará un ápice la hoja ... de ruta de Pedro Sánchez para recabar el apoyo internacional a su plan de reconocimiento de Palestina como estado y que le llevó la semana pasada a iniciar una gira por Europa, con parada este martes en Eslovenia. Pese a la preocupación que genera en Moncloa y en el Palacio de Santa Cruz la posibilidad de que las represalias extiendan el conflicto hasta un nivel desconocido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares confirmó este lunes que este jueves defenderá la llamada solución de los dos estados en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

En la rueda de prensa posterior a su encuentro en la Moncloa con el nuevo primer ministro portugués, Luis Montenegro, Sánchez aseguró que lo ocurrido el fin de semana «reafirma» la postura del Gobierno. Todo mientras el presidente busca contar con el apoyo de otras naciones (tras el compromiso alcanzado con Malta, Eslovenia o Irlanda) para evitar dar el paso en solitario en el ámbito doméstico. «La posición de España se resume en una palabra, coherencia. España apuesta por la paz en todos los conflictos y pedimos a los actores contención y coherencia», zanjó.

El presidente aún sopesa el momento adecuado para llevar la decisión del reconocimiento de Palestina al Consejo de Ministros y prefiere aguardar a comprobar si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas veta la adhesión de Palestina a la organización. Lo que sí desveló es que se reserva la prerrogativa de tomar la decisión para, posteriormente, informar al resto de grupos parlamentarios mediante una comparecencia a petición propia en el Congreso, en la que no sería necesario el apoyo de los diputados para hacer efectiva la medida diplomática. «También pueden venir a la Moncloa», bromeó.

Pese a que la decisión, por tanto, es una prerrogativa del Gobierno, no está exenta de la bronca que rodea a la actividad política española en los últimos meses. El portavoz del PP, Borja Sémper, acusó este lunes al presidente de «vender su agenda exterior para huir de la realidad y de los problemas que tienen los españoles». También afeó al Gobierno que España «juegue al solitario en política exterior» y advirtió a o Sánchez, de que no puede mantenerse «equidistante entre el terror de Hamás y dictaduras como la de Irán y una democracia como es Israel». Además, censuró que no se informe a su de la política exterior y reclamó a Albares, que «levante el teléfono» y llame «al primer partido de la oposición».

Las críticas se sumaron a las que pronunció el domingo su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, acusando al presidente del Gobierno de que «España fue el último país de la UE» en condenar el lanzamiento de misiles por parte de Irán. Una acusación que llevó al propio Albares a salir en tromba y cargar contra el líder del PP. «Si cree que la política exterior va a golpe de tuit esta incapacitado para gobernar», dijo este lunes en una entrevista en TVE, en la que incidió en que tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se pronunciaron más tarde.

El momento adecuado

La otra derivada con la que debe hacer frente Sánchez en su plan para Palestina es la correspondiente a sus propios socios de Gobierno, con los que actualmente no atraviesa las mejores relaciones desde su investidura el pasado noviembre. Sumar, a través de su portavoz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, exigió este lunes a los socialistas reconocer «de inmediato» el Estado palestino y recordó que «mañana mismo» –en referencia a este martes– puede llevarse a cabo, «si hay voluntad», al requerir la medida solo un acuerdo en el Consejo de Ministros.

Urtasun niega que la escalada de tensión pueda ser excusa para frenar una decisión diplomática que, en España, parecía encarrilada por la voluntad del presidente del Gobierno. Pero el ministro de Cultura quiso añadir argumentos para urgir a Sánchez a hacerlo cuanto antes. «La suerte del pueblo palestino será la suerte de la paz en el mundo en la medida en que seamos capaces de salvar al pueblo palestino», zanjó.

El dirigente de Sumar llamó a la diplomacia europea a «movilizarse» para «decirle» al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, «que cese su ofensiva en Gaza». Con Feijóo también se mostró muy crítico y le acusó de «instrumentalizar» el ataque iraní a Israel en su propio beneficio. «No aceptamos ninguna lección del partido de la guerra», afirmó.

La representación diplomática de Israel en España no comparte, en cambio, que la salida del conflicto sea, por ahora, el reconocimiento de Palestina. Su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon –que agradeció la condena de España a Irán– defendió que «no es el momento adecuado» para ello. «Sobre todo el día después de los ataques», esgrimió, tras subrayar que su país «está volcado» en conseguir la liberación de los rehenes en manos de Hamás y «luego llegaremos quizá a un algo el fuego».