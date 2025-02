La agenda de Mazón el día de la DANA se convierte en un ariete contra el PP

La agenda de Carlos Mazón en las horas clave de la tragedia del pasado martes 29 de octubre amenaza con abrir un nuevo y polémico frente contra él y el PP, quien este jueves se vio obligado a salir al paso de las informaciones periodísticas ... que relatan cómo el presidente valenciano llegó más de dos horas tarde a la reunión del comité de crisis (CECOPI) que se había convocado para abordar la alerta roja decretada por la AEMET.

«Le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día», afirmó Miguel Tellado, portavoz de los populares, en una rueda de prensa en la Cámara Baja. El dirigente gallego intentó no entrar en detalles sobre si en Génova –que se limita a no poner en un brete ahora a Mazón a pesar de haber pedido declarar la emergencia nacional, lo que le quitaría el mando a este– son conscientes o no del lugar en el que se encontraba el barón popular, a quien –según Tellado– «los miembros de su ejecutivo mantenían al tanto de todo lo que iba ocurriendo».

Las versiones del president de la Generalitat hasta el momento han sido dos: el martes su equipo hablaba de una comida de «naturaleza privada», mientras ayer cambiaban el relato al apuntar que el almuerzo había sido por «trabajo». Lo cierto es que, fuese cual fuese la índole, no abandonó esa cita para atender la reunión hasta dos horas más tarde –en su lugar la encabezó Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior–.

Según su agenda oficial, Mazón empezó ese día con el Pleno del Consell. Allí ya fue avisado de las alertas, y en las horas sucesivas tuvo varios actos ajenos al temporal. El último fue con sindicatos y empresarios, a las 13:45h. Después de esa reunión, que concluía a las 14:30h, se abre la incógnita.

La cita del CECOPI se había agendado para las 17:00h, a pesar de que había alerta roja por lluvias torrenciales en toda la provincia desde primera hora de la mañana, y de que a las 12:20h el Centro de Coordinación de Emergencias había informado de una alerta hidrológica en la rambla del Poyo por acumulación de caudal.