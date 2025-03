El disidente venezolano Leopoldo López Gil (Caracas, 1944), largamente activo en la oposición al chavismo desde Madrid, ha hablado estos días a través de persona ... interpuesta con Edmundo González Urrutia, el candidato a la presidencia acogido por España al que el Congreso acaba de reconocer como vencedor de las elecciones. López, que fue eurodiputado con el PP, sabe de primera mano lo que implica la vida del perseguido. Su hijo, de su mismo nombre, estuvo encarcelado y refugiado hasta que pudo establecerse también en Madrid.

–¿Edmundo González va a poder jurar el cargo de presidente en enero en Venezuela?

–Aspiro a que lo respalden todos los países democráticos. Tiene el respaldo mayoritario en Venezuela.

–¿Cómo evalúa la posición del Gobierno de Sánchez en la crisis en su país?

–La actitud del Gobierno de España, al igual que la de la Unión Europea, no es tibia sino formal. En la reunión del jueves hubo un trato de presidente electo a presidente de Gobierno. Pedro Sánchez recibió a Edmundo González en la Moncloa, habló de tú a tú en una reunión. Inmediatamente después le ha dado el trato según el cual él es un ciudadano con todos sus derechos, que puede llevar a cabo la labor que vino a hacer para conseguir ser reconocido como el nuevo presidente de Venezuela.

–Sánchez no recibió a Juan Guaidó, que también había sido reconocido como presidente.

–El caso es distinto porque, aunque era constitucionalmente presidente, lamentablemente la propia oposición venezolana no le apoyó y sus compañeros no le dejaron trabajar como debió.

–¿Qué supone el espaldarazo recibido del Congreso español?

–Moralmente es muy importante. Ahora el Gobierno lo debe tener en cuenta cuando tenga que tomar alguna decisión.

–¿Le preocupa la respuesta que pueda concretar el régimen?

–Es un Gobierno de bravuconadas, no de hombres de Estado.

–¿La UE reconocerá a González aunque Maduro no muestre las actas?

–Yo creo que sí. No hacerlo nos llevaría a una situación absurda. ¿No van a reconocer a ningún presidente hasta que no se puedan comprobar unas actas que no van a aparecer?

–Es lo que está pasando.

–Sí, pero espero que el discurso cambie y los países lleguen a la conclusión de que Maduro cometió un fraude.

Ampliar Leopoldo López durante la entrevista con este periódico. Virginia Carrasco

–¿Cuál ha sido el papel de Zapatero en la salida de González?

–Que él sea mediador es un rumor infundado. Los mediadores son personas que buscan los puntos en común para llegar a un verdadero acuerdo, mientras que Zapatero siempre ha sido un gestor del Gobierno de Maduro. Aspiro a que él pueda tener la claridad de conciencia sobre lo que está haciendo.

–¿Constituye un elemento distorsionador?

–Totalmente.

Trabajar «desde afuera»

–¿Alguna vez el PP y el PSOE van a referirse a Venezuela con una sola voz? ¿O ya están de acuerdo sin que lo parezca?

–Las formalidades puede que sean distintas, pero yo creo que si no estuviésemos en un campo electoral buscando votos, se vería que el acuerdo existe, porque ambos quieren lo mejor para Venezuela. Pueden tener visiones distintas, pero el objetivo final es conseguir la democracia de nuevo. Venezuela puede servir de ejemplo de lo que no debe suceder en una sociedad democrática. Mi mensaje para España es que no se puede llegar a una sociedad polarizada porque derivan en autocracia. Y esto lo veo con muchísima angustia. La polarización de la población española y europea en general.

–¿Qué tiene que hacer González Urrutia en España?

–Entiendo que él tendrá plena libertad para llevar a cabo lo que se propuso cuando salió de Venezuela: seguir trabajando desde afuera para conseguir los apoyos internacionales necesarios para que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano. Con información de primera mano, explicar qué sucedió y por qué. No es un asilado político cualquiera. Él es un invitado del Gobierno de España, y los venezolanos agradecemos que el presidente Sánchez le dé el trato de un presidente electo y no el de un asilado político.

–¿Su salida no ha constituido un signo de debilidad?

–No tomó esta decisión de forma ligera. Cuando un presidente electo tiene que salir del país donde fue elegido, por temor a su vida y la de sus familiares, es triste. Lo ocurrido es la confirmación de que en Venezuela hay una dictadura criminal que tortura, que no respeta los derechos constitucionales. Desde las elecciones del 28 de julio, se ha encarcelado a más de 2.400 personas por manifestarse o por haber participado en las mesas electorales como testigos. El sufrimiento está en Venezuela. Y María Corina Machado valientemente está todavía ahí. No está corriendo ante un fantasma, sino ante alguien que puede asesinarte en la calle.

–¿El exilio de González no supone su muerte política?

–No, siempre que se logre el objetivo. Hay trabajo por hacer y se está trabajando.

–La estrategia del chavismo consiste en dejar pasar el tiempo, con una mesa de negociación si hace falta.

–Sí, pero ahora hay una unanimidad de criterio como no la había antes. Y el Gobierno no puede quedarse totalmente aislado, solo con Irán, Rusia, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. La pobreza ya está cerca del 90%.

–A la jerarquía no parece importarle.

–Puede que no, pero al resto del mundo sí. Los colombianos no están dispuestos a recibir dos millones más de venezolanos, ni los peruanos un millón, ni los españoles otro medio millón.

–¿Van a volver los ocho millones de venezolanos que se han ido?

–No todos, eso es una utopía Pero los que vuelva van a cambiar Venezuela, porque han tenido el beneficio de ver cómo se vive en países organizados, civilizados, respetuosos.