El abogado de Puigdemont afirma que ya está fuera de España pero los Mossos no le creen

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguró este viernes que el expresidente ya «se encuentra fuera del Estado Español» y que en breve se ... dirigirá a la ciudadanía para valorar su fugaz visita a Cataluña durante la investidura de Salvador Illa.

El anuncio de que el expresidente habría burlado definitivamente el cerco policial fue despreciado, no obstante, por el máximo responsable de los Mossos. «No me creo nada de lo que digan estos entornos. No descarto que esté en Barcelona», afirmó tajante Eduard Sallent este viernes.

Boyé, que este jueves acompañó a Puigdemont a su llegada a Barcelona antes de que se esfumara luego de intervenir ante sus fieles bajo el Arco del Triunfo, no precisó si el huido ha regresado a Waterloo o se encuentra en otro lugar. Tampoco ofreció pruebas de que la fuga se hubiera consumado en el extranjero.

Fuentes de Junts, que también afirmaron que su líder ya «está sano y salvo» al otro lado de la frontera, señalaron que la intención del líder de la formación postconvergente es volver a esa localidad belga, donde ha residido la mayor parte de los siete años que lleva huido.

Otro de los grandes protagonistas de la teatral jornada del jueves, el secretario general de Junts, Jordi Turull, destapó más detalles del periplo de Puigdemont. Según Turull, el huido ya llegó para «cenar» a Barcelona el martes a última hora, más de 36 horas antes del acto que tuvo lugar en los alrededores del Parlament. Durante todo el miércoles, destacó el responsable de Junts, el prófugo estuvo en la ciudad condal sin que fuera localizado.

«No se puede dar crédito a la persona que le acompañó en su huida.Seguiremos buscándolo para dar cumplimiento a la orden de detención», sentenció Sallent en referencia a las revelaciones del político independentista.

Turull, que llegó acompañando a Puigdemont al Arco del Triunfo y se marchó con él en el coche en el que huyó, afirmó que había regresado a Cataluña desde el extranjero la mañana de este mismo viernes. El responsable postconvergente, una vez de vuelta a España, va a ser llamado por los Mossos para aclarar su papel en todo este entramado.

Por su parte Boye, que en las últimas horas ha intervenido en diferentes medios y fue la última persona con la que fue visto en público Puigdemont entre bambalinas gritándole «¡vamos!» antes de subirse al coche, afirmó Puigdemont se dirigirá a la ciudadanía catalana «hoy o mañana».

El mismo jueves

El letrado apuntó que el 'president' salió de territorio español el mismo jueves, después de haber pronunciado un discurso momentos antes de iniciarse en el Parlament la sesión de investidura de Salvador Illa.

Gonzalo Boye remarcó además que no tenía nada que ver con los planes de volverse a fugar de su cliente. «Me limito a hacer la defensa jurídica. En el momento en que él se comprometió a venir a Barcelona el día de la investidura, yo estaba a su disposición para asistirle legalmente», sostuvo el abogado, quien desde hace siete años es la sombra de Puigdemont en su periplo por Europa y miembro de su círculo más cercano.