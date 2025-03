Golpe de efecto de Abascal al reunirse con Netanyahu

Una foto que «le perseguirá toda la vida», critica Yolanda Díaz

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado la reunión entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, asegurando que la foto de ambos «le perseguirá toda su vida». Asimismo, ha criticado «el silencio» al respecto del presidente del Partido PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reprochado al líder de Vox que abrace las «tesis más extremistas» del Gobierno de Israel y que atice «la guerra» en lugar de estar del lado de la paz. Así lo ha declarado en TVE al ser preguntado por dicho encuentro, aprovechando también para acusar al Partido Popular de mantener una oposición parecida en el tema de Palestina por rechazar la declaración como Estado aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«El señor Abascal abraza esa política de bulos, de falsedades, de calumnias y de conjuras de los elementos más extremos del Gobierno de Netanyahu y, desde luego, lo que demuestra es que no solamente no está en el consenso de la sociedad española que mayoritariamente anhelaba y apoya este reconocimiento (del Estado palestino), sino que tampoco está con la paz. Y ya no está ni siquiera con la más mínima humanidad», ha señalado el jefe de la diplomacia española, informa Europa Press.