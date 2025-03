Ábalos presenta un escrito al juez para demostrar las «25 contradicciones» de Aldama

El exministro de Transportes José Luis Ábalos prometió el pasado jueves al juez del Tribunal Supremo que lo investiga, Leopoldo Puente, que iba a presentar ... un escrito de descargo para desmentir las incriminaciones de Víctor de Aldama. Fue durante su declaración en el alto tribunal. Y este martes a primera hora su defensa ha registrado un extenso documento con 12 epígrafes y 85 páginas para aclarar, además, algunos aspectos que supusieron su imputación y rebatir algunas de las conclusiones de los informes de los investigadores policiales del 'caso Koldo', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Uno de los elementos relevantes de este informe tiene que ver con el punto que denomina «las 25 contradicciones» que, según su opinión, tuvo el comisionista De Aldama en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el pasado 21 de noviembre, que supuso su excarcelación en el marco de su acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Afirma el extitular de Transportes entre 2018 y 2021 que no solo es falso que el ministerio le pidiera ayuda al empresario para traer las mascarillas de China en plena pandemia, sino que también rebate sus declaraciones sobre el viaje oficial a México.

También rechaza que De Aldama acudiera invitado a una reunión con Pedro Sánchez en un acto del PSOE y que éste fuera su intermediario con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estas «contradicciones» se inician desde el primer día en que Ábalos conoció al considerado por la UCO como «nexo corruptor» de la trama. Aldama afirmó que fue su entonces asesor Koldo García quien se interesó por entablar una relación con él. Sin embargo, «los mensajes interceptados evidencian que fue Víctor de Aldama el que buscó conocer a Koldo».

La lista de «25 contradicciones» incluye las negociaciones que De Aldama se atribuye para AENA desde 2016. El exministro recuerda que el presidente Pedro Sánchez «no le ha debido ni le debe nada» a Aldama, porque sabe moverse en sus relaciones internacionales sin necesidad de su mediación. A partir de ahí, califica de falsedad que el viaje a México tuviera más «proyectos encima de la mesa» que ofrecer al ministerio «como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA», porque el gestor aeroportuario ya era socio operador en 16 aeropuertos fuera de España, 15 de ellos en Latinoamérica y doce en México.

En cuanto a la foto que realizó De Aldama con Sánchez en marzo de 2019, Ábalos afirma que jamás invitó al empresario, porque al ser un acto abierto del PSOE para cargos, militantes y simpatizantes, no era necesario ningún tipo de invitación ni requisito para la asistencia. La entrada era libre. Niega, además, por «imposible» que Sánchez agradeciera en dicha ocasión a Aldama ninguna colaboración respecto a las relaciones con México, «por cuanto estas se canalizan a través de los órganos del Estado para las relaciones exteriores, el derecho Diplomático y Consular, y cuyas políticas e intereses están siempre determinadas por la dirección del ministro o ministra de Asuntos Exteriores de turno».

En cuanto a la afirmación de Aldama de que este había viajado a Venezuela en una misión diplomática fuera de toda oficialidad portando una carta con la firma de Ábalos, en papel timbrado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y en un portafolios oficial que usa exclusivamente el Gobierno, el exministro afirma que «inventa una realidad» y argumenta que el documento aportado por el comisionista no incluye su firma.

En el mismo sentido, sobre la visita de la número dos de Nicolás Maduro a Barajas, Ábalos es muy contundente al respecto de la versión de Aldama sobre que conocían de antemano el viaje: «Niego rotundamente esta afirmación. Nadie me informó previamente al viaje de la señora Delcy Rodríguez de que esta tuviera sanciones de la Unión Europea. Es más, les reproché al señor De Aldama y al señor Koldo García que no lo advirtieran. De Aldama dijo que él tampoco lo sabía».

También refuta que como secretario de Organización del PSOE invitara a Delcy Rodríguez con una carta del partido, y reta a Aldama a que haga pública la misiva: «¿El señor de Aldama puede mostrar la carta de invitación mía como secretario de Organización del PSOE?», se pregunta Ábalos, quien en relación a «la supuesta cena clandestina» en Madrid con la número dos de Maduro, que finalmente no se llevó a cabo, sostiene que «es falso de toda falsedad».

Del 'Pollo' Carvajal al chalet de Cádiz

Otra «mentira» de Aldama, siempre según el informe, fueron sus aseveraciones sobre la supuesta reunión que iba a mantener Delcy Rodríguez con la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra, en relación con a la extradición del exjefe de la Inteligencia Militar venezolana Hugo 'el Pollo' Carvajal. «Ahí está la contradicción o la mentira del señor De Aldama, en el año 2020 (año de la visita de doña Delcy Rodríguez) el 'Pollo Carvajal' estaba en busca y captura. No fue detenido hasta 9 de septiembre de 2021 por la Policía Nacional».

Las contradicciones en la primera declaración de Aldama también alcanza, según la defensa de Ábalos, al tema del fraude de hidrocarburos que se investiga en otro juzgado diferente, el que lleva el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Según señala el documento, el comisionista declaró que las gestiones para que la empresa Have Got Time (la misma que pago parte del chalet en Cádiz para la familia Ábalos) obtuviera el título de operador de hidrocarburos se realizaron en diciembre de 2020. Pero en dicha fecha la firma ni siquiera existía, ya que se creó hasta enero de 2021. No obstante, Ábalos presenta tres facturas de pago del alquiler y el resto se servicios de la casa durante el tiempo que la utilizó, por lo que no se trató de un regalo.

Agrega que los investigadores basan en gran medida sus acusaciones sobre el presunto cobro de comisiones por parte de Koldo García en los documentos incautados en los dispositivos móviles del comisionista, quien ante el juez afirmó que parte de esas previsiones nunca se llegaron a cumplir. En dichos apuntes hablan de «la casa», que según Ábalos no es otra que la situada en la calle Humilladero de Madrid, de la que es copropietario. «Esta casa se adquirió en el año 2010 por 161.000 euros, y por más que se hubiera podido revalorizar, nunca llegaría a la cantidad que refiere el comisionista en su cuadro, medio millón de euros.

Otra documentación que aporta es el informe del Tribunal de Cuentas de octubre de 2022 diciendo que no hay nada irregular en los contratos de las mascarillas con Soluciones de Gestión, una pericial que matiza algunas de las conclusiones del documento interno elaborado por encargo del ministro Óscar Puente, los archivos judiciales del 'caso Delcy' o indicios sobre la base de su estrategia de defensa: que la UCO le investigó de forma ilegal pese a estar aforado, tal y como le explicó al juez el pasado jueves.