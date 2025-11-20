HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro José Luis Ábalos, en el Congreso, la semana pasada EP

Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar

El exministro afirma que la Fiscalía, con su «exagerada reclamación» de penas, ha puesto en marcha una «estrategia premeditada» para una «conformidad» ante la falta de pruebas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

José Luis Ábalos no da un paso atrás. Es más, pasa a la ofensiva denunciando una «estrategia premeditada de presión» para hacerle confesar unos delitos ... que, insiste a pesar de las pruebas, nunca cometió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  2. 2

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  3. 3

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  4. 4 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  5. 5 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  6. 6 Once candidaturas por provincia concurren a las elecciones autonómicas
  7. 7 El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas
  8. 8 La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?
  9. 9

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  10. 10

    El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar

Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar