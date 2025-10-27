Verificado, el BYD Seal 6 consigue una autonomía de 1.445 kilómetros Realizamos la prueba del Sedán con 1.445 kilómetros en gasolina y eléctrico, gasto medio real de 4,2 litros y 4,9 kWh

Si el movimiento se demuestra andando, nada mejor que probar un coche para saber si es verdad lo que anuncia la marca. En el caso del BYD Seal 6 DM Sedán, se comunica que posee una autonomía conjunta, gasolina y electricidad, de 1.505 kilómetros con la batería de 19 kWh y de 1.455 kilómetros con la de 10,1 kWh.

Pues hemos probado la versión de 212 CV, batería de 19 kWh y permite hacer 1.445 kilómetros utilizando los dos sistemas, combustión y electricidad, faltando 60 kilómetros para llegar a la cifra de 1.505 de la homologación porque mi pie derecho no se comportó como una pluma, que es lo adecuado en los electrificados.

Por tanto, verificamos que es cierto lo que indica la marca sobre este modelo, y que cuando mi coche –un etiqueta C, diésel, automático– tenga que sustituir pensaré en este etiqueta 0, porque el actual ofrece 1.000 kilómetros de autonomía y pasar a uno de 1.500 será más eficiente.

El coche vale 34.790 euros, pero con promociones puede quedar en 27.990

El Seal 6 es un vehículo grande, de 4,84 metros de largo, por 1,87 de anchura y 1,49 de altura, con un habitáculo cómodo para cinco adultos, excelente espacio para las piernas y la cabeza en los asientos traseros. Maletero de 491 litros que puede agrandarse a 1.370 abatiendo los respaldos 40:60. Tracción delantera propulsado por un motor de gasolina 1.5 Xiaoyun de 98 CV con una eficiencia térmica revolucionaria que alcanza el 43%, cuando lo habitual es que esté entre el 20 y el 30%, más el eléctrico de 197 CV que combinado dan 212 CV en el Comfort con batería de 19 kWh y 184 en el Boost que monta la de 10 kWh. Ambos alcanzan 180 km/h, aceleración de 8,5'' o 8,9'' de 0 a 100 km/h, y consumos de 4,8 o 4,4 litros (el homologado es de 1,5 litros). Su precio es de 34.790 euros, pero con promociones pueden ser 27.790.

Los materiales son de alta calidad, en el centro del salpicadero la pantalla táctil, de 32 o 40 centímetros, dos puertos USB delante, de 18 y 60 watios, y otros dos detrás, más el cargador inalámbrico de 50 W.

Asientos de cuero vegano, delanteros eléctricos, con memoria, ventilación y calefacción. El Comfort lleva techo solar. Cuenta con siete airbags, detección de presencia de niños para que no se queden olvidados, sensores de aparcamiento, cámara trasera y de 360º, control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto, frenada con tráfico trasero, asistencia de carril y aviso de apertura de puertas.

El sistema utiliza la Blade Battery puede alimentar dispositivos externos, como por ejemplo una parrilla portátil, un compresor de aire o una cafetera con una potencia de hasta 3,3 kW.

Cuestiones que creo debe mejorar la marca, algunos gráficos y dígitos de la pantalla tras el volante son pequeños, teniendo espacio para ser más grande y facilitar su visión, pues cuando se pone el control activo de velocidad cuesta trabajo saber qué velocidad se ha seleccionado; el alumbrado es automático y eficaz con los LED, pero encenderlo manual, como al circular por un carril contrario en obras o cuando se pasa junto a la señal de 'túnel' o con niebla, hay que entrar en la pantalla central y ponerlo en manual, cuando lo seguro sería activarlo en el mismo mando de la luz.