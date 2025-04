Tonos de carrocería y Color Clips: Todas las opciones de personalización del Citroën C3

N. S. Jueves, 23 de enero 2025 | Actualizado 14/04/2025 14:44h. Comenta Compartir

Citroën, además de destacar por un diseño que le convierte en un vehículo inconfundible, suma en personalización. O lo que es lo mismo, abanicos de opciones cada vez más amplios en lo que se refiere a colores de carrocería, combinaciones bitono o armonías interiores. El objetivo: convertir al automóvil en un espacio seguro que cada persona sienta como algo muy suyo.

En el nuevo Citroën C3, la personalización está hecha de pequeños detalles, como los Color Clips, disponibles en los acabados You Pack Plus y Max. Estos originales elementos, que pueden situarse, de un modo muy sencillo, en el paragolpes delantero y en las puertas traseras, ya pueden adquirirse en la Boutique Lifestyle Citroën. Puede elegirse entre 5 tonos: chevrones blancos y negros, amarillo, verde, blanco y rojo.

Ampliar Color Clips P.F.

En lo que se refiere a los colores de carrocería, ofrece uno de los abanicos más amplios del segmento B. Partiendo de la base de 6 tonos de carrocería en el acabado You (Azul Brillante, Azul Monte Carlo, Blanco Polar, Rojo Elixir, Mercury Grey y Negro Perla Nera), las versiones You Pack Plus y Max abren la gama a 10 posibilidades diferentes, combinando estas tonalidades con techos en Blanco Polar o Negro Perla Nera.

Así, la nueva generación del Citroën C3 es una demostración de la capacidad de adaptación de la marca a una sociedad en constante evolución, que tiene necesidades y expectativas cada vez más diversas en materia de movilidad.

Además de avanzar en sus puntos fuertes como la luminosidad o la optimización del espacio interior, estrena un nuevo concepto de confort, el C-Zen Lounge, tecnologías pensadas para la vida real, como la de amortiguadores hidráulicos progresivos, los ingeniosos asientos Citroën Advanced Comfort o el innovador Head Up Display, que presenta las informaciones esenciales de un modo sencillo e intuitivo para reducir al máximo los agobios y el estrés.

Ampliar Color Clips P.F.

A bordo del nuevo Citroën C3, el confort se llama C-Zen Lounge, un estándar de diseño interior revolucionario, marcado por el espacio y por un alto nivel de equipamiento. Este concepto novedoso no sólo tiene en cuenta la comodidad sino también elementos como disfrutar de una vista panorámica, hacia adelante y hacia los lados, optimizada por una gran altura libre al suelo y una posición de conducción elevada, que proporcionan una sensación de control y seguridad.

La suspensión Citroën Advanced Comfort, de serie en toda la gama, recurre a la tecnología de los amortiguares con topes hidráulicos progresivos exclusiva de la marca para ofrecer la sensación de viajar en una alfombra mágica en todas las circunstancias.

En cada amortiguador dos topes hidráulicos, uno para la compresión y otro para la descompresión, trabajan con el resto de la unión al suelo para suavizar las sacudidas proporcionando un confort incomparable.