Quien es Nick Tandy, el piloto que entra en la historia como «Mister 24 Horas»

Nick Tandy es un piloto de automovilismo británico que ha entrado en la historia del automovilismo por ser el primer piloto en ganar las cuatro mayores carreras de 24 horas del mundo: 24 Horas de Le Mans: Ganó la edición de 2015 con Porsche. 24 Horas de Nürburgring: También conocido como Nordschleife, ganó la edición de 2018 con Porsche. 24 Horas de Spa: Ganó la edición de 2020 con Porsche. 24 Horas de Daytona: Ganó la edición de 2024 con Porsche. Este logro le ha valido el apodo de «Mister 24 Horas».

El piloto de fábrica de Porsche, Nick Tandy, es el rey no oficial de las carreras de resistencia desde el 26 de enero de este año: el británico consiguió la victoria en la Rolex 24 At Daytona al volante de un Porsche 963, completando así el codiciado «Grand Slam» de las carreras de resistencia.

A lo largo de su impresionante carrera, Tandy ha conseguido victorias generales en las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Nürburgring, la clásica carrera de resistencia GT3 en Spa-Francorchamps y, ahora, en la icónica carrera inaugural de la temporada de IMSA en Florida, una hazaña que ningún otro piloto de carreras había logrado antes.

Junto con sus compañeros pilotos, el brasileño Felipe Nasr y el belga Laurens Vanthoor, el británico celebró su primera victoria general en Daytona con una alegría desenfrenada y una incredulidad inicial. Al reflexionar sobre el triunfo semanas después, Tandy dice: «Estaba abrumado por las emociones. Necesitaba algo de tiempo para procesarlo todo».

Nick Tandy se mostró visiblemente emocionado en su primera reacción tras conseguir la victoria inaugural de la temporada en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar: «Ser el primer ser humano en lograr algo así en el mundo es absolutamente increíble, casi incomprensible».

Nick Tandy (GBR), Porsche Penske Motorsport, Daytona, 2025

«Por un lado, sentí una enorme alegría por ganar la carrera: durante dos meses, todo el equipo se concentró exclusivamente en la preparación para Daytona. Cuando ves que tu coche cruza la línea de meta en primer lugar, es pura euforia; para eso trabajamos todos tan duro. Por otro lado, también sentí una enorme sensación de alivio», subraya el británico de 40 años. Tandy ya había conseguido la victoria en Le Mans en 2015, al volante del Porsche 919 Hybrid, a la que siguieron sus triunfos en Nürburgring y Spa-Francorchamps en 2018 y 2020, respectivamente, con el Porsche 911 GT3 R.

Richard Lietz (AUT), Frédéric Makowiecki (FRA), Patrick Pilet (FRA), Nick Tandy (GBR), Manthey Racing (#912), Porsche 911 GT3 R, Nürburgring, 2018

«Cuando Porsche Penske Motorsport puso en marcha el nuevo programa 963, inmediatamente levanté la mano y dije: '¡Quiero competir en Norteamérica!'. Mi principal motivación era conseguir una victoria general en la Rolex 24 At Daytona», explica Tandy. «En los dos años anteriores, no habíamos conseguido los resultados que queríamos allí. Empecé a preguntarme cuántos intentos más necesitaría, o si alguna vez lo conseguiría. Ahora tenemos la respuesta y me siento fantástico».

El deseo de completar el «Grand Slam» en carreras de resistencia ha impulsado a Tandy desde 2020. «Cuando gané Spa ese año, alguien me dijo que ahora estaba al alcance del 'Grand Slam'; ni siquiera lo había pensado hasta entonces, pero después de eso, siempre estuvo en mi mente». Aunque nunca habló públicamente sobre esta ambición, Tandy se mantuvo concentrado en lograrla.

Irónicamente, su rival más duro por la corona de resistencia fue Earl Bamber, el mismo neozelandés que compartió cabina con Tandy y el piloto de Fórmula 1 Nico Hülkenberg durante su victoria en Le Mans en 2015, y que también estuvo junto a él en el escalón más alto en Spa en 2020. «Cuando Earl ganó en Nürburgring Nordschleife en 2023, a los dos solo nos faltaba Daytona para completar el set. Era un tema recurrente entre nosotros. Como ambos somos ferozmente competitivos, se convirtió en una rivalidad amistosa».