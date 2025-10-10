HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jim Baumbick, presidente de Ford Europa P.F.

Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa

Canal Motor

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:58

Comenta

Jim Baumbick ha sido nombrado presidente de Ford Europa, con efecto a partir del 1 de noviembre.

En este cargo, Baumbick, quien más recientemente ha trabajado como vicepresidente de Desarrollo Avanzado de Productos, Cycle Plan y Programas, dirigirá la dirección estratégica de la unidad de negocio europea de la compañía para impulsar una mayor alineación con los socios clave en la región, desarrollar productos relevantes para los clientes europeos y lograr una ejecución más rápida y eficiente.

Baumbick reportará a John Lawler, vicepresidente de Ford. Baumbick ha ocupado una variedad de roles en Ford, incluyendo el de director global de desarrollo de productos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  3. 3

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  8. 8 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  9. 9

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  10. 10

    El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa

Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa