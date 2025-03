Colisión con otros vehículos, caídas y atropello a peatones: así son los accidentes con patinetes

A. Noguerol y Patxi Fernández Martes, 25 de marzo 2025, 14:14 Comenta Compartir

Las colisiones con otros vehículos (65%), seguida de las caídas (22%) y el atropello a peatones (10%) son las principales causas de accidentes protagonizados por patinetes. Las comunidades autónomas con mayor número de fallecidos han sido Cataluña (4) y la Comunidad Valenciana (2).

Son las principales conclusiones del informe, 'Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2024', realizado por Fundación MAPFRE y CESVIMAP a partir de siniestros publicados en los medios de comunicación, y cuyo objetivo es conocer los incidentes relacionados con los VMPs, ya sea como resultado de una caída, colisión, atropello o incendio.

Estas cifras reflejan «un incremento preocupante» en el número de personas lesionadas, según destaca Jesús Monclús, director de prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE.

Según los datos recabados por esta entidad, en 2024, un total de 13 personas, la mayoría hombres, perdieron la vida como consecuencia de un siniestro ocurrido cuando utilizaban un vehículo de movilidad personal (VMP), a esta cifra se suma un 1 motociclista fallecido en un siniestro con un VMP implicado, lo que hace un total de 14 víctimas mortales, lo que representa 2 fallecidos más, es decir un 18% más que en 2023. [PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL INFORME COMPLETO].

En los 396 siniestros analizados en este trabajo, un 23% más que el año anterior, también se han contabilizado un total de 240 lesionados, de los que 138 sufrieron lesiones de carácter leve y 102, de carácter grave. De las personas que resultaron lesionadas casi 7 de cada 10 (66%) fueron hombres.

Según Jesús Moncús es necesario continuar difundiendo buenas prácticas y seguir mejorando la seguridad con respecto a este tipo de movilidad. Preocupa especialmente que muchos de los siniestros registrados reflejen un importante número de circunstancias irregulares o contrarias a la normativa vigente, como por ejemplo circular por aceras y zonas peatonales, espacios donde se han producido el 5% de los siniestros en 2024, según dicho estudio.

El informe también recoge las principales normas con respecto a la movilidad de este tipo de vehículos, como no superar los 25 km/h, no circular poraceras, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano y no transportar ocupantes. También destaca la obligación de contar con un certificado de circulación para nuevos VMPs a la venta desde el 22 de enero de 2024. Los usuarios de patinetes que los hayan comprado antes de esa fecha y que no dispongan de dicho certificado pueden seguir utilizándolos hasta el próximo 22 de enero de 2027.

Casco, chaleco y riesgo de incendio

Para evitar atropellos a peatones, el director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE advierte de la importancia de «no invadir la zona por la que circula un peatón, es decir las aceras y zonas peatonales, y bajarse del patinete cuando vayan a cruzar por un paso de peatones.

También aconseja no utilizar el pie sobre la calzada como freno (para evitar fracturas), llevar prendas de alta visibilidad, especialmente de noche. Así mismo recomienda no utilizar dispositivos para escuchar música (algo que, por otra parte, está prohibido como en el caso de cualquier otro vehículo) y usar casco en todas las ocasiones». Los patinetes eléctricos, al igual que las bicicletas son vehículos y por lo tanto deben cumplir con el reglamento de circulación y ordenanzas locales.

Para evitar un incendio en el patinete, los expertos aconsejan no manipular las baterías ni los controladores electrónicos de los VMPs, así como revisar estos dispositivos en el caso de que haya sufrido algún impacto y evitar cargar las baterías con dispositivos no recomendados por el fabricante. Según el informe, estas situaciones pueden provocar un incendio y en 2024 el informe de Fundación MAPFRE registró 46 siniestros de este tipo.