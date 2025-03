Conduce un todoterreno antes de que sea demasiado tarde

Juan Roig Valor Lunes, 24 de marzo 2025, 01:37 Comenta Compartir

A la prensa del motor le encanta suspirar añorando tiempos pasados, siempre mejores. Ya no se hacen propulsores de combustión como antes. Ya no quedan pick-ups de verdad. Donde esté un cambio manual que se quite cualquier automático. Un turbocompresor es un invento para hacer motores más pequeños. Ya ninguna marca quiere hacer un deportivo.

Los argumentos son muchos, y a algunos no les falta razón. El problema, amigos, no son las marcas, sino el mercado: si algo no se vende o cuesta demasiado desarrollar –para lo poco que se va a vender– no queda más alternativa que dejar de fabricarlo. Esto es cierto para pick-ups, cambios manuales, motores atmosféricos, deportivos y todoterrenos.

Esta última categoría es un nicho curioso, porque son posiblemente uno de los segmentos que menos sentido tiene comprar desde un punto de vista racional, especialmente si se vive en ciudad. Sin embargo, cuando es necesario llegar a una ladera en la que no hay ninguna carretera transitable, son los únicos capaces de acceder y entonces no son un capricho, sino una necesidad.

Al menos, esto es lo que te dicen sus aficionados, cuya idea de diversión consiste en meterse en problemas lejos de cualquier acceso a una vía de tránsito e intentar salir por su propia cuenta, cruzando paredes verticales, vadeando ríos, utilizando un cable en el paragolpes delantero como punto de tensión para no caer rodando ladera abajo.

Debido a la naturaleza técnica de su afición, este público está obsesionado con las prestaciones y no se conformarán con nada que no sea un «Verdadero Todoterreno».

Existen varios modelos que encajan en esta definición, desde los Mercedes-Benz Clase G y Land Rover Defender, con precios estratosféricos hasta el humilde pero respetable Suzuki Jimny –que solo puede matricularse como vehículo comercial en Europa por sus emisiones de CO2–.

Otro de los modelos disponibles en el segmento, una «elección racional» en el sentido de que el precio es razonable, las prestaciones buenas y los acabados lo suficientemente fáciles de reparar como para que no sea doloroso rayarlo o abollarlo en una aventura.

La mayoría de los materiales son agradables y de mayor calidad que en cualquier otro Subaru hasta la fecha, y la ergonomía del interior es excelente, una mejora que justifica que su precio parta de los 40.400 euros.

Donde el Forester obtiene la mejor calificación es en la calidad de su marcha. No es el crossover más suave, ni el más equilibrado, pero es cómodo y brinda una sensación de invencibilidad, como si pudieras atravesar cualquier terreno y salir ileso.

En España, el Forester llega con un motor híbrido ligero, que le dota de 16 caballos adicionales y una entrega de par instantánea que le permite enfrentarse a caminos fuera de pista con más facilidad que solo el motor. La batería es bastante pequeña (0,6 kWh), lo que le dota de la capacidad suficiente como para maniobrar en caminos o para avanzar unos metros.

Siempre va a haber un pequeño nicho para los todoterrenos puros, de tracción total y reductora (ya se vio la iniciativa del Seprona de pasarse a vehículos eléctricos y no poder cargarlos), pero es probable que se quede en producciones limitadas a pedidos gubernamentales. Por ello, conducir uno de estos a través del campo es una de las sensaciones que nos arriesgamos a perder en las próximas décadas.