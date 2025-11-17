Opel Frontera: electrificado y con hasta 7 plazas

Canal Motor Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

El nuevo Opel Frontera, el SUV familiar de la marca, se presenta como un vehículo eficiente, electrificado y con espacio de sobra, listo para las aventuras diarias.

Opel renueva su oferta en el segmento B recuperando un nombre icónico, el de Opel Frontera. Comercializado entre 1991 y 2004, este modelo fue uno de los primeros SUV fabricados en Europa y ayudo a definir esta categoría de automóviles en el Viejo Continente gracias a su robustez, su capacidad de enfrentarse a todo tipo de terrenos y su interior amplio y confortable.

El modelo destaca por su diseño robusto, soluciones inteligentes y precios asequibles. Cuenta con una amplia gama de aplicaciones para el día a día y los viajes. Electrificado en todas sus variantes, el Frontera es el compañero adecuado para todas las tareas, desde ir de vacaciones hasta hacer la compra al por mayor, gracias a un interior agradablemente aireado y un volumen de carga de hasta 1.600 litros.

Con una longitud de vehículo de 4.385 milímetros, una anchura de 1.849 milímetros (con retrovisores exteriores plegados) y una altura de 1.635 milímetros, el Frontera ofrece mucho espacio. A ello contribuye un diseño despejado con los laterales y la luneta trasera en posición vertical.

Bajo el capó llega a la carretera con una gama totalmente electrificada. Las versiones 100% eléctricas de 113 CV pueden recorrer hasta 300 Km sin recargar, según el protocolo WLTP. A medio plazo, se podrá optar por una motorización con 400 Km de autonomía. En cuanto a las motorizaciones Hybrid (MHEV), la oferta del está formada por dos alternativas, de 102 CV y 136 CV.

Ampliar Ficha técnica Motores: híbrido y eléctrico de 136-146 CV Consumo: 5,2 l/100 km (HEV) y 18,2 kWh/100 km (EV) Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,38/1,79/1,64 Maletero: desde 460 litros Precio: 25.000 euros

El Frontera está disponible como híbrido con cinco asientos con un precio de entrada desde 25.000 euros (desde 19.900 € con campañas promocionales incluidas). Para los clientes que busquen una opción totalmente eléctrica y libre de emisiones, el Frontera Electric se ofrece a partir de 29.000 (desde unos 24.900 euros (precio con campañas).

Incluso con los asientos traseros levantados, el SUV tiene 460 litros de volumen de carga. Cuando se pliegan los asientos traseros, que se pueden dividir de forma flexible en una proporción de 60:40, la capacidad se amplía hasta unos 1.600 litros, una cifra comparable a las capacidades de espacio de carga del Opel Astra Sports Tourer de la clase compacta.

El espacio de carga resultante es de hasta 1.876 milímetros de largo y 937 milímetros de ancho, lo que permite albergar numerosas piezas de equipaje o utensilios de trabajo de diversos tamaños y formas. La carga desde la parte trasera es fácil gracias al umbral de carga de aproximadamente 77 centímetros de altura.

Si se necesita transportar a más de 5 personas, el Frontera también puede hacer frente a esto. En el acabado GS, el modelo se puede pedir como un siete plazas por un pequeño recargo de solo 850 euros. Los dos asientos adicionales de la fila tres se pueden plegar individualmente, conservando la mayor flexibilidad posible.

Además, Opel ofrece una amplia gama de accesorios prácticos para todas las necesidades en distancias largas y cortas. Estos productos incluyen cofres de techo de diferentes tamaños, así como portaequipajes o bolsas de transporte, que aumentan aún más el volumen de carga y garantizan el orden, la limpieza y la seguridad durante el transporte.

