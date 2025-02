Estos son los objetos prohibidos en la guantera de tu coche este verano Hay una serie de productos que conviene no dejar en el interior de un vehículo, debido a las altas temperaturas ¿Se puede conducir en bañador o con chanclas en verano? Cómo viajar en coche este verano sin que nos multen

Durante el verano, el uso del coche se incrementa notablemente. En período de vacaciones, muchas familias y amigos aprovechan la oportunidad para realizar trayectos largos hacia destinos de playa, montaña o cualquier lugar donde puedan disfrutar del sol y el tiempo libre. Las operaciones salida se convierten en un fenómeno habitual, con un aumento del tráfico en las carreteras y una mayor necesidad de planificar los viajes con antelación. Sin embargo, es fundamental recordar que también hay una serie de responsabilidades que deben ser atendidas.

En este contexto, es esencial prestar atención a las recomendaciones de la DGT, así como a las normas y restricciones que rigen en las carreteras. Y es que, durante el verano, hay ciertos errores al volante pueden salir muy caros, tanto en términos de seguridad como de sanciones económicas.

Objetos prohibidos en la guantera del coche

En la línea de lo anterior, conducir de manera responsable y estar informado sobre los objetos prohibidos en la guantera del coche es crucial para evitar sorpresas desagradables. En este sentido, guardar desodorantes y perfumes en dicho compartimento puede traer fatales consecuencias en verano ya que, debido a las altas temperaturas, pueden explotar. «En un coche en verano y al sol alcanzamos fácilmente los 60 grados centígrados; y si además tiene radiación, porque le está dando el sol, la temperatura afecta muchísimo más«, indicó Ricardo Díaz Martín, decano-presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, en el programa 'Tiempo al tiempo' de Cuatro, donde hizo hincapié en que los desodorante o perfumes que se dejan en el interior de un coche al sol «pueden provocar una explosión« ya que están »expuestos a una radicación directa«.

De esta forma, elementos como desodorantes o perfumes se suman a la lista de otros que no pueden llevarse en el coche, tales como las armas blancas. Un asunto que enfatizó la Policía Nacional durante el pasado verano, ya que los cuchillos o navajas con una hoja superior a los once centímetros no están autorizados para ser transportados en un vehículo.

