Nuevos motores híbridos y tracción 4X4 para Dacia Bigster y Duster

La nueva oferta de motores Duster y Bigster: Híbrido, GLP, 4x4 y Caja Automática como protagonistas

Dacia se pone seria en el segmento de mayoir crecimiento, el de los SUV B y C, con una nueva gama de motores para sus modelos Bigster y Duster. La principal novedad es el motor hybrid-G 150 4x4, una primicia en la marca que promete una combinación única de rendimiento, versatilidad y ahorro de combustible.

Este nuevo motor se posiciona como una de las propuestas más innovadoras del mercado. Se trata de un híbrido 4x4 bifuel GLP que integra dos fuentes de energía.

Un motor de gasolina mild-hybrid de 1.2 litros y 140 CV en el eje delantero se combina con un motor eléctrico trasero de 31 CV. En total, el sistema ofrece una potencia máxima de 154 CV.

La tecnología de transmisión es uno de sus puntos fuertes. El motor térmico se asocia a una caja de cambios automática de doble embrague (EDC) de seis velocidades, que ahora cuenta con levas en el volante para un control más preciso. Por su parte, el motor eléctrico trasero incorpora una caja de cambios de dos velocidades, una solución que optimiza el par motor a baja velocidad y reduce el consumo en carretera al desconectar la transmisión trasera.

Este sistema híbrido permite una conducción hasta un 60% del tiempo en modo 100% eléctrico en entornos urbanos, gracias a una batería de iones de litio de 48V que se recarga automáticamente durante la frenada.

Uno de los mayores atractivos del motor hybrid-G 150 4x4 es su capacidad para usar tanto gasolina como GLP (gas licuado de petróleo). La combinación de dos depósitos de 50 litros cada uno (uno para cada combustible) proporciona una autonomía total de hasta 1.500 km, eliminando la ansiedad por repostar en viajes largos.

Además del beneficio en la autonomía, el uso de GLP representa un ahorro significativo, ya que su precio por litro es inferior al de la gasolina, lo que se traduce en un coste de consumo un 30% menor. Este motor también es más respetuoso con el medio ambiente, reduciendo las emisiones de CO2 en 20 g en comparación con las motorizaciones 4x4 actuales.

Modos de conducción y versatilidad todoterreno

El nuevo sistema de tracción 4x4 eléctrico ofrece par instantáneo cuando se detecta una pérdida de adherencia. Para adaptarse a cualquier situación, Duster y Bigster contarán con seis modos de conducción:

Auto: El vehículo gestiona automáticamente el cambio entre 4x2 y 4x4.

Eco: Maximiza el ahorro de combustible.

Snow: Conducción segura en carreteras con baja adherencia.

Mud/Sand: Optimizado para terrenos blandos.

Lock: Ideal para terrenos muy irregulares a baja velocidad.

Hill Descent Control: Estabiliza la velocidad en descensos resbaladizos.

Nuevos motores y acabados para Duster

Además del hybrid-G 150 4x4, el Duster renueva por completo su oferta de motorizaciones para ofrecer más potencia y placer al volante:

Hybrid 155: Sustituye al Hybrid 140, ofreciendo un consumo aún más bajo (4,6 l/100 km) y menos emisiones. Su sistema híbrido permite arrancar siempre en modo 100% eléctrico.

Ampliar Dacia Duster F. P.

Mild Hybrid 140: Reemplaza al Mild Hybrid 130, utilizando un sistema de hibridación ligera de 48V que asiste al motor de gasolina, reduciendo el consumo y las emisiones.

Eco-G 120: Una versión más potente (+20 CV) del motor bifuel gasolina/GLP, manteniendo el liderazgo de Dacia en esta tecnología.

Para complementar estas novedades mecánicas, el Duster presenta nuevos acabados. La versión Journey recibe una nueva tapicería y el asiento del conductor con ajuste lumbar, mientras que el acabado Extreme incorpora llantas de aluminio de color negro.

El nuevo Duster y el Bigster con el motor hybrid-G 150 4x4 estarán disponibles para pedidos próximamente.