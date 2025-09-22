Mitsubishi elige el Eclipse Cross para iniciar su era 100% eléctrica

N. S. Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

El primer 100% eléctrico de Mitsubishi será el SUV compacto Eclipse Cross. Este sofisticado modelo incorpora tecnología punta en el tren de tracción, el más moderno lenguaje de diseño de la marca, una amplísima gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor y conectividad de vanguardia, incluido Google integrado. En un segmento que impulsa el mercado europeo, el nuevo Eclipse Cross está totalmente desarrollado para competir. Supone un punto de inflexión para la marca al apostar por la electrificación total, y es el primer BEV desde el pionero i-MiEV, el primer vehículo eléctrico del mundo en entrar en producción en serie.

Este SUV-C familiar totalmente eléctrico está diseñado para la conducción, tanto para los desplazamientos de casa al trabajo como para aventuras de larga distancia. Ofrecerá un avanzado tren de tracción con dos opciones de batería de tracción para satisfacer las diversas necesidades cotidianas; desde su lanzamiento estará disponible una versión de gran autonomía, a la que seguirá una versión de autonomía media en 2026. La batería de largo alcance de 87 kWh amplía significativamente la autonomía superando los 600 km, lo que proporciona un rendimiento óptimo para viajes largos sin afectar a los tiempos de recarga ni a la eficiencia energética.

La batería del nuevo Eclipse Cross está conectada a una máquina síncrona de excitación eléctrica (EESM) de alta eficiencia y a una transmisión de una sola velocidad para proporcionar potencia de forma fluida. La variante de gran autonomía del nuevo Eclipse Cross ofrece 160 kW (220 CV)/300 Nm.

El nuevo Eclipse Cross rebosa carácter, con una apariencia robusta que lleva aún más lejos el inconfundible frontal Dynamic Shield de Mitsubishi. Las superficies de la parrilla con diseño tridimensional en forma de panal simbolizan la nueva era de Mitsubishi Motors y transmiten una sensación de fuerza y sofisticación que despunta en el segmento de los SUV compactos. Su personalidad continúa con un perfil ágil, llamativo y realzado por la elección de llantas de aleación de 19 o 20 pulgadas.

Mientras, en la parte trasera, el motivo del Wide Hexagon expresa la solidez de un SUV compacto totalmente eléctrico, y las luces configuradas horizontalmente añaden elegancia y estabilidad al diseño general.

El interior del nuevo Eclipse Cross combina funcionalidad y lujo para crear un habitáculo que acoge a los pasajeros. Los materiales optimizados y los sofisticados detalles aportan modernidad y amplitud, mientras la iluminación ambiental LED y el techo de cristal electrocrómico de gran tamaño realzan su carácter.

En un mundo que avanza hacia un futuro electrificado, el nuevo Eclipse Cross se convierte en el primer vehículo con tren de tracción completamente eléctrico de Mitsubishi en Europa desde el pionero i-MiEV. Combina dos opciones avanzadas de batería para satisfacer las necesidades diversas de los conductores, un motor síncrono de imán permanente con dos opciones de potencia y una amplia gama de posibilidades de recarga para disfrutar sin tropiezo alguno.

El concepto de seguridad ha presidido el desarrollo del nuevo Eclipse Cross. Desde los materiales de alta absorción de energía empleados en su construcción hasta el énfasis en la seguridad de la batería en caso de accidente, pasando por la amplia gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor equipados con la última tecnología de sensores para ayudar a navegar en cualquier trayecto.

El MI-PILOT semiautónomo del nuevo Eclipse Cross, que ayuda a reducir la tensión en los viajes más largos, mientras el frenado de emergencia automático trasero detecta el riesgo potencial de colisión durante las maniobras a poca velocidad. El conjunto de sistemas ADAS de este SUV compacto proporciona tranquilidad cuando más se necesita, sin interferir en ningún momento en el placer de conducir.

El mundo está cada vez más conectado: todo el mundo lleva consigo su vida digital y desea integrarla a la perfección en su vehículo. El nuevo Eclipse Cross lo facilita gracias a la integración de Google, que incluye Google Maps, Google Play y Google Assistant.

Con Android Auto y Apple CarPlay disponibles, el acceso a la música y a podcasts no puede ser más sencillo. Y con el sistema de audio prémium de Harman & Kardon, todo el contenido que llega al habitáculo se reproduce con la máxima claridad. Además, la aplicación móvil de Mitsubishi Motors proporciona a los usuarios información relevante y servicios remotos para un control completo dentro y fuera del vehículo.

Y el nuevo Eclipse Cross está respaldado por la garantía ampliada de ocho años de Mitsubishi, que ofrece tres años adicionales de cobertura condicional además de la ya increíble garantía de fábrica de cinco años de la marca, lo que significa que los clientes disfrutarán de una cobertura de hasta ocho años o 160.000 km, lo que ocurra primero.

El nuevo Eclipse Cross es el nuevo hito en la trayectoria de la marca, un vehículo que satisface las exigencias de un mercado cada vez más electrificado. El nuevo Mitsubishi Eclipse Cross se empezará a fabricar en el cuarto trimestre de 2025 en la planta de la empresa en Douai (Francia), donde se unirá a su hermano SUV compacto, el nuevo Grandis, y a la renovada gama de la marca, encabezada por el Outlander PHEV.

Temas

Coches eléctricos