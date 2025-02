Maserati completa la gama GranCabrio en el I.C.E. St. Moritz

A. Noguerol Lunes, 24 de febrero 2025, 12:06 Comenta Compartir

El Maserati GranCabrio fue la estrella en THE I.C.E. St. Moritz, donde se presentó el nuevo GranCabrio de 490 CV, que combina rendimiento y comodidad al aire libre, y el exclusivo GranCabrio Trofeo ONE of ONE - THE I.C.E., personalizado por Maserati Fuoriserie.

El espíritu del «gran turismo italiano» a cielo abierto y las prestaciones típicas de la marca de Módena protagonizan una oferta extremadamente completa, la más amplia jamás propuesta para un Maserati descapotable. Ahora está disponible, tanto con el motor de combustión TWIN TURBO en sus versiones de 490 CV y 550 CV en el Trofeo, como con el sistema de propulsión 100% eléctrico del Folgore.

En THE I.C.E, rodeado de montañas nevadas y del lago helado más famoso de la región suiza de Engadina, el GranCabrio expuesto luce el color de carrocería Verde Giada, pinzas de freno negras, llantas de 20« (delanteras) y 21» (traseras), con diseño Crio (Imola) en negro brillante, diamantadas. El interior es de cuero perforado en color hielo, con el logotipo del Tridente de Maserati bordado en el reposacabezas.

Las especificaciones del modelo expuesto —sistema de sonido Sonus faber high premium con 19 altavoces— se complementan con acabados en fibra de carbono 3D y faros Full LED adaptativos en un acabado oscurecido.

Esta versión del GranCabrio es un icono de estilo y el intérprete perfecto de las prestaciones más puras gracias a refinados detalles, como la capota retráctil, para disfrutar de la mejor experiencia al aire libre, espacio real para cuatro pasajeros con el máximo confort incluso para viajes largos, mientras que el V6 Nettuno Twin Turbo de 3 litros y 490 CV permite al coche alcanzar los 300 km/h, con una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 4 segundos.

Al igual que el Trofeo, el 490-CV también cuenta con tracción total (AWD) de serie y suspensión neumática, para garantizar las máximas prestaciones sin sacrificar el confort, haciendo un homenaje al espíritu «granturismo», incluso al aire libre.

Maserati siempre centra cada proceso de toma de decisiones en el cliente y toda la gama GranCabrio es sólo un ejemplo de ello: para satisfacer los deseos de los más exigentes, la gaa de colores se ha renovado y ampliado con una elegancia particular, por ejemplo, con tonos como el Verde Giada.

Además, para satisfacer a los clientes más deportivos, a partir de marzo se abrirán los pedidos en la red de concesionarios oficiales del Tridente del nuevo escape deportivo, que dotará a la gama GranTurismo y GranCabrio Trofeo de sonidos más puros y emocionantes que potenciarán algunas de las características más icónicas de la marca: su inconfundibe sonido y su ADN de competición.

en The I.C.E St. Moritz de 2025, se ha desvelado el GranCabrio Trofeo especial ONE of ONE - THE I.C.E., un coche exclusivo creado como parte del programa de personalización Maserati Fuoriserie.

Dedicado al encanto invernal, el GranCabrio Trofeo ONE of ONE - THE I.C.E. presenta un exterior personalizado en un color de carrocería exclusivo creado específicamente, denominado Ice Liquid Tri-coat, una refinada pintura tricapa que evoca el escenario del lago helado en el que el coche se presentó al público por primera vez.

Para completar el exterior, cuenta con unos emblemas específicos y un acabado Gloss White en contraste para sus tomas de aire laterales, así como llantas forjadas con diseño Astreo, combinadas con pinzas de freno en azul brillante. Para rematar la personalización, la capota en Blue Marine se abre para revelar el atractivo interior de cuero color hielo y los acabados de fibra de carbono con efecto 3D.

Lujo y nieve

La Casa del Tridente protagoniza uno de los acontecimientos más glamurosos de la temporada invernal. Paisajes nevados, glamour y motores. THE I.C.E. no es sólo una competición, es un acontecimiento único en su género, que combina cultura, entretenimiento y conducción en condiciones extremas, y que constituye una oportunidad ineludible para unir a entusiastas de los coches, coleccionistas y aficionados al mundo del automóvil.

Ampliar A cielo abierto F. P.

Maserati ha «roto el hielo» haciendo brillar los focos sobre su gama, con el espíritu del «gran turismo italiano» y las prestaciones del Tridente.

El GranTurismo y el GranCabrio, con tracción a las cuatro ruedas de serie en todas las versiones, son los protagonistas en las carreteras nevadas y en las actividades de conducción sobre hielo, combinando rendimiento y placer de conducción sin concesiones, incluso en las condiciones más difíciles.

El Grecale ha invadido las calles de St. Moritz, mientras que el MCXtrema y el nuevo Maserati GT2 Stradale se exhiben para enfatizar el ADN competitivo de la marca. Por último, en cuanto a coches de época, un Maserati 6CM y un Maserati 200 SI participan en el International Concours d'Élégance.