Lexus presenta el RZ 550e F SPORT: 408 CV de adrenalina eléctrica

Lexus ha presentado la novedad más espectacular de su gama RZ 2026, el RZ 550e F SPORT, un modelo que por primera vez introduce el máximo rendimiento deportivo y el espectacular estilo F SPORT en su línea totalmente eléctrica.

Este buque insignia llegará a los concesionarios de Lexus de España a partir de febrero de 2026 con un precio de partida para la gama RZ de 52.000 euros.

El RZ 550e F SPORT se distingue inmediatamente por un enfoque inequívoco en la deportividad, ofreciendo una experiencia de conducción estimulante con una potencia máxima de 408 CV (300 kW), que le permite catapultarse de 0 a 100 km/h en tan solo 4,4 segundos.

Este rendimiento se ve optimizado por una serie de detalles estéticos exteriores que no son solo decorativos, sino que mejoran la aerodinámica, la estabilidad y la refrigeración del vehículo.

El diseño exterior del RZ 550e F SPORT es un estudio de la funcionalidad deportiva. Sus innovadoras llantas de 20 pulgadas con diseño EV Aero y un revestimiento ligero de resina favorecen la eficiencia aerodinámica, contribuyendo a maximizar la eficiencia energética. El parachoques frontal incorpora tomas de aire integradas cuya principal función es canalizar el flujo hacia las pinzas de freno para optimizar su rendimiento y refrigeración.

RZ 550e F SPORT, Deportividad y Diseño en el Primer F SPORT Eléctrico de Lexus

En la parte trasera, el vehículo destaca por un alerón de doble ala que mejora el comportamiento del eje trasero, y un difusor trasero diseñado específicamente con apéndices aerodinámicos para mejorar el aplomo.

La exclusividad F SPORT se extiende al interior, creando un habitáculo donde la deportividad, la elegancia y la innovación se fusionan. Los ocupantes son abrazados por una tapicería Black F SPORT realizada en combinación de color negro y gris oscuro, usando materiales Ultrasuede™ y cuero sintético con llamativas costuras en contraste de color azul intenso. Los asientos delanteros de diseño F SPORT han sido desarrollados con una técnica de espuma integrada que garantiza una sujeción superior del cuerpo, especialmente en las curvas, gracias a sus estilizados refuerzos laterales.

RZ 550e F SPORT, Deportividad y Diseño en el Primer F SPORT Eléctrico de Lexus

El ambiente deportivo se completa con detalles como el volante tipo Jet con el anagrama F SPORT, los pedales deportivos y el reposapiés en aluminio, junto con una exclusiva moldura decorativa con patrones micro geométricos.

Además de su potencia, el nuevo RZ 550e F SPORT introduce innovaciones tecnológicas clave como el ingenioso sistema de dirección Lexus Steer by Wire y el innovador cambio manual interactivo Lexus Interactive Manual Drive, elevando el rendimiento y la experiencia de conducción a nuevas cotas en el primer modelo F SPORT totalmente eléctrico de la marca.