Este modelo de próxima generación está diseñado para el transporte, pero también para ofrecer experiencias de movilidad versátiles que se adaptan a múltiples usos F. P.

Así es el e-Palette, el curioso nuevo vehículo eléctrico multiusos de Toyota

Patxi Fernández

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:47

Toyota ha iniciado la comercialización de su nuevo vehículo eléctrico de batería (BEV), el e-Palette. Este modelo, diseñado para la próxima generación de movilidad, va más allá de ser un simple medio de transporte: se concibe como una plataforma versátil para múltiples usos, capaz de transformar la forma en que las personas se mueven en el entorno urbano.

El e-Palette destaca por su diseño modular y un interior inusualmente espacioso con grandes ventanas, que puede adaptarse a diversos fines a lo largo del día. Por la mañana, puede funcionar como un minibús lanzadera para el transporte de pasajeros, mientras que por la noche se puede transformar en una tienda móvil, un espacio de servicio o incluso un centro de entretenimiento.

La flexibilidad del vehículo permite la personalización para clientes de cualquier tipo, desde empresas de reparto hasta servicios de turismo inmersivo, abriendo un abanico de nuevas experiencias de movilidad.

El e-Palette se ha centrado en la accesibilidad, contando con un suelo bajo y amplias puertas correderas que facilitan la entrada y salida, así como una rampa eléctrica opcional para usuarios en silla de ruedas. La posibilidad de ajustar la altura del vehículo permite superar bordillos de hasta 15 cm sin esfuerzo.

Su espacioso interior da lugar a la personalización F. P.

El vehículo está equipado con sistemas de asistencia a la conducción automatizada ADAs de nivel 2 y tiene como objetivo integrar un sistema de conducción autónoma de nivel 4 para el año 2027.

Esta tecnología, combinada con sistemas de seguridad y un innovador sistema de dirección por cable, garantiza un viaje seguro y fluido. La compañía planea realizar demostraciones en el TOYOTA ARENA TOKYO y en la Toyota Woven City, su prototipo de ciudad del futuro, para validar el uso del e-Palette en servicios de transporte y como fuente de alimentación de emergencia.

