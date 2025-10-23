Diseño futurista y experiencia inmersiva en el nuevo OMODA 4

Canal Motor Jueves, 23 de octubre 2025, 10:01 Comenta Compartir

El International User Summit 2025, celebrado en Wuhu, China, ha sido el escenario en el que OMODA & JAECOO ha presentado el nuevo OMODA 4 . El vehículo, que hasta ahora se conocía como OMODA 3, ha evolucionado a un crossover más avanzado y está listo para su llegada a la producción en serie.

El cambio de denominación simboliza según el fabricante la madurez del proyecto y su alineación con la gama global de la marca. Este salto se ha impulsado gracias a la participación activa de la comunidad internacional de OMODA, que ha colaborado en su desarrollo.

El OMODA 4 encarna la visión de la marca hacia una movilidad más inteligente y conectada. Seis meses después del debut internacional del OMODA 3, el nuevo modelo mantiene y evoluciona su lenguaje de diseño «cyber mecha», caracterizado por líneas afiladas y trazos angulares.

El director de diseño, Richard Koo, explicó que el diseño transfronterizo del OMODA 4 «combina estética futurista y funcionalidad práctica en cada detalle». Un elemento clave es su firma lumínica «O-Universe Lightning», inspirada en la energía del rayo.

El equipo de diseño e ingeniería ha trabajado conjuntamente para lograr el equilibrio entre vanguardia y practicidad, realizando cientos de ajustes en el chasis y paneles frontales.

El OMODA 4 sigue la filosofía «Born Unique» al ofrecer una amplia personalización a través del ecosistema de modificación de la marca, que integra las preferencias de los usuarios en cada vehículo.

El interior ha sido diseñado con materiales de alta calidad, iluminación ambiental y una interfaz digital envolvente. El modelo introduce los colores oficiales BEST-IN-CLASS y un habitáculo e-sports que ofrece una experiencia de conducción inspirada en el mundo del gaming, reforzando su conexión con una generación que vive la tecnología como una extensión de su estilo de vida.

La presentación del OMODA 4, celebrada en un espacio inmersivo inspirado en el universo cyber mecha, marcó el paso de la firma de «fabricar coches para los usuarios» a «co-crearlos junto a ellos».

Los asistentes participaron en sesiones de intercambio de ideas sobre diseño y experiencia de conducción, cuyas sugerencias servirán para la evolución futura del modelo.

Aunque la marca aún no ha revelado las especificaciones técnicas completas, el OMODA 4 anticipa una propuesta de movilidad avanzada con sistemas de propulsión electrificados, en línea con la estrategia global de OMODA & JAECOO hacia las nuevas energías y la movilidad inteligente.

