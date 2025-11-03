Las Yamaha Tracer 7 y Tracer 7 GT 2026 dispondrán del cambio electrónico Y-AMT

V. D. Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Las versátiles Yamaha Tracer 7 y Tracer 7 GT, dos populares modelos multiuso que combinan cualidades para ofrecer confort en los viajes y matices deportivos en carreteras de curvas, pero que también destacan por su polivalencia para un uso diario, amplían para 2026 todavía más su atractivo.

La firma de Iwata, al igual que con sus hermanas mayores, las Tracer 9 (estándar, GT y GT+), ha decidido incorporar a estas versiones de media cilindrada su aclamada Transmisión Manual Automática Yamaha (Y-AMT), una tecnología que, prescindiendo de la maneta de embrague, permite al motorista cambiar de marcha manualmente mediante un pulsador en el manillar accionado con el dedo, o una transmisión totalmente automática con la que la moto sube y baja marchas a su criterio. El Y-AMT se asocia a las funciones electrónicas Yamaha Ride Control (YRC), para ofrecer al usuario una experiencia tan diferente a lo convencional como estimulante.

Ambas equipan el motor CP2 de cuatro tiempos y 689 cc que entrega 73 CV de potencia y 68 Nm de par máximo. En la parte ciclo, cuentan con una suspensión delantera con horquilla telescópica invertida de 41 mm y una trasera de tipo eslabón con brazo oscilante, ambas regulables, además de unos frenos delanteros hidráulicos de doble disco de 298 mm. Su peso total es de 203 kg para la versión estándar, y 3 kg más para la GT. La altura del asiento está a 830 mm y el depósito de combustible ofrece 18 litros. La pantalla es ajustable en altura. El equipamiento tecnológico incluye nueva doble óptica delantera LED y las luces diurnas, acelerador electrónico, modos de conducción y control de tracción y una instrumentación TFT a color con conectividad.

Los nuevos Tracer 7 (9.999 €) y Tracer 7 GT Y-AMT (11.499 €), incluidas sus versiones de 35 kW, estarán disponibles en las mismas opciones de color que los modelos estándar de transmisión manual de 6 velocidades. El Tracer 7 se ofrecerá en Redline y Midnight Black, mientras que el Tracer 7 GT estará disponible en Icon Performance y Tech Black.