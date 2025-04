«Es una barbaridad que desde Transportes califiquen a las motocicletas eléctricas como vehículos de baja calidad»

José Manuel Alonso Martes, 18 de junio 2024, 12:50 Comenta Compartir

La empresa de motocicletas YADEA España se suma a Anesdor contra las graves declaraciones realizadas por el Ministerio de Transportes contra la motocicleta.

Human Mobility, tercer operador de motocicletas en España, con 30 años de recorrido en nuestro país y con más de 800 puntos de venta en todo el territorio nacional (distribuidor oficial de las marcas de vehículos eléctricos YADEA y KYMCO), se ha sumado a la denuncia de Anesdor ante las graves declaraciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contra la motocicleta, en concreto, contra las motocicletas eléctricas, el pasado viernes 14 de junio.

«Yo se lo contaba a mi buen amigo mío, Joan Groizard (director General de IDAE), ahora una bicicleta eléctrica – cosa que me resulta difícil de entender- cuesta lo mismo que una motocicleta eléctrica. Si no ayudamos desde el punto de vista del Gobierno a que la opción de compra sea la bicicleta, lo que nos vamos a encontrar -que efectivamente no tienen ese efecto tan positivo en la movilidad ciclista- son motos eléctricas de baja calidad en las calles de nuestra ciudad».

Esto es lo que declaraba el secretario general del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, durante la Presentación del Informe del Sector de la Bicicleta 2024, el pasado viernes 14 de junio.

Tecnología de primera calidad con diferentes componentes de esta motocicleta 100% eléctrica P.F.

Ante estas declaraciones Carlos Wang, director General de YADEA España ha comentado: «Es una auténtica barbaridad, falta de conocimiento y aversión que desde el Ministerio de Transportes se califiquen a las motocicletas eléctricas como «vehículos de baja calidad», y sea el argumento comparativo, sin fundamento, para impulsar las bicicletas eléctricas.

«Desde Human Mobility nos mostramos a favor de todas las opciones de la movilidad eléctrica, desde patinetes, e-bikes, ciclomotores o motocicletas, que llevan más de 20 años en el catálogo de nuestra marca, YADEA, primer fabricante mundial de vehículos eléctrico de dos ruedas (16,52 millones de unidades vendidas en 2023), que cuenta con una amplia gama de diferentes productos de movilidad eléctrica en su catálogo mundial».