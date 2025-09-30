Velca reposiciona su gama eléctrica con precios más accesibles y mejoras en prestaciones

Canal Motor Martes, 30 de septiembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

Velca, fabricante español de motos y ciclomotores eléctricos, ha reconfigurado su gama de productos con el objetivo de facilitar aún más el acceso a la movilidad eléctrica para todos los públicos. Por ello, la compañía ha implementado mejoras en su proceso de fabricación y ha establecido nuevos contratos con proveedores, lo que le ha permitido ajustar los precios de sus modelos.

En la categoría de ciclomotores, la gama comienza con la Bora +, un modelo con una autonomía de hasta 75 km (o hasta 150 km si incorpora dos baterías) que rompe la barrera psicológica de los 2.000 euros, con un precio oficial de 1.990 euros. La Calima 50, con una autonomía de hasta 150 km y un motor de 3 kW —una potencia comparable a la de motos eléctricas de hasta 125 cc—, se encuentra a la venta por 2.790 euros.

En el segmento de motos eléctricas, la gama cuenta con la Tramontana S, a la venta por 3.790 euros, que destaca por su autonomía de 90 km y su velocidad punta de 90 km/h impulsada por un motor de 5 kWh. Por su parte, la Calima S, que ahora cuesta 3.690 euros, incorpora mejoras significativas y es el scooter eléctrico más económico con ABS en ambas ruedas.

La familia se completa con la Velca ONE, una motocicleta eléctrica con una autonomía de 220 km y una velocidad máxima de 125 km/h. Con un precio de 6.490 euros, la ONE incluye un paquete «todo incluido» que abarca envío a domicilio, matriculación, un baúl SHAD SH33, un vale de seguro valorado en 100 euros y la primera revisión.

Por último, la Vortex, a la venta por 7.290 euros, que mantiene su precio de lanzamiento, se distingue como el único modelo eléctrico de tipo custom eléctrico.

Novedades 2025

Además, recientemente Velca ha anunciado la llegada de dos nuevos modelos: la naked Nude (6.290 €) con un propulsor que rinde una potencia nominal de 9,5 kW, lo que le permite a la Nude alcanzar una velocidad máxima por GPS de 126 km/h, y una autonomía de 130 km (cuenta también con la versión Lite, de 4 kW y 80 km de autonomía); y el maxiscooter Eon (7.490 €) que cuenta con un motor de 11 kW de potencia neta (y hasta 18 kW de potencia pico), que ofrece una velocidad máxima de 140 km/h y una autonomía de 290 km.

En palabras de Emilio Froján, CEO de Velca: «Queremos que moverse de forma eléctrica y eficiente sea una opción real para cualquier persona. Esta actualización de gama refuerza nuestra misión de liderar la movilidad del presente y del futuro, siendo fieles a nuestro ADN: estar al lado de las personas, atender sus necesidades y ofrecerles una movilidad con cero preocupaciones».