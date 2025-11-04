Honda lanza su nueva CB1000GT, una sport tourer colmada de tecnología

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 4 de noviembre 2025, 16:30 Comenta Compartir

Honda ha utilizado la plataforma de su supernaked Hornet 1000 para crear una sport tourer capaz de devorar largas tiradas de kilómetros aportando confort y que, al mismo tiempo, genere buenas dosis de deportividad cuando el asfalto se retuerce.

La nueva CB1000GT, recientemente desvelada en el salón de Milán EICMA, usa, por tanto, el propulsor de cuatro cilindros en línea DOHC de 1000 cc de su hermana desnuda (basado en el de la CBR1000RR Fireblade de 2017) aunque con ajustes específicos en la gestión electrónica orientados a ofrecer una entrega de potencia suave en la apertura inicial del acelerador. Ofrece 147,5 CV a 11.000 rpm, con un par motor de 102 Nm a 8.750 rpm. Con un consumo de 16,5 km/l y un depósito de combustible de 21 litros, puede alcanzar una autonomía de 340 km. Cuenta además con embrague asistido con sistema antirrebote y quickshifter de serie en ambos sentidos.

En la parte ciclo, la nueva CB1000GT cuenta con una estructura de acero tipo diamante de una sola pieza y un nuevo subchasis revisado que amplía el espacio para las funciones touring de la GT.

El basculante de aluminio fundido tipo Pro-Link crece 16 mm mejorando la estabilidad a alta velocidad con carga completa. Para el pasajero, se han instalado unas nuevas estriberas de aluminio fundido.

El peso en orden de marcha es de 229 kg mientras que la altura del asiento es de 825 mm. La posición de conducción es erguida y la posición del manillar y de las estriberas se ha optimizado para formar un triángulo ergonómico más cómodo. El grosor del asiento también ha aumentado respecto a la Hornet para aumentar el confort.

Equipa de serie suspensión Showa con ajuste electrónico (Showa-EERA), permite al piloto seleccionar, con solo pulsar un botón, entre confort urbano, respuesta deportiva, estabilidad en touring a alta velocidad o precisión bajo la lluvia. El sistema ajusta automáticamente la amortiguación en función de la velocidad del recorrido procesando información de tres fuentes: la velocidad del vehículo (desde la ECU), la postura y actitud de la moto (desde la IMU) y el comportamiento de la horquilla (desde el sensor de recorrido). En comparación con la Hornet, el recorrido de suspensión también ha aumentado: 130 mm delante y 144 mm detrás (frente a 130 mm/140 mm).

Cuenta también con la Unidad de Medición Inercial (IMU) de seis ejes que controla el ABS en curva. Para frenarla, trabajan dos pinzas radiales Nissin de cuatro pistones que muerden discos flotantes de 310 mm en el tren delantero. El disco trasero de 240 mm está accionado por una pinza Nissin monopistón. Las llantas de diseño 5Y de la Hornet están fabricadas en aluminio ligero. Los neumáticos son de medidas 120/70-ZR17 delante y 180/55-ZR17 detrás.

Ofrece cuatro modos de conducción predeterminados, con combinaciones preestablecidas de potencia del motor (EP), freno motor (EB) y control de par seleccionable Honda (HSTC), además de una opción USER que permite configurarla.

La pantalla regulable en cinco posiciones —operable con una sola mano— ofrece un recorrido total de 81 mm. Las maletas laterales desmontables de serie ofrecen una capacidad de carga de 37 litros en el lado izquierdo y 28 litros en el derecho. Los puños calefactables están incluidos de serie.

Toda la iluminación es LED y dispone de sistema Honda Smart Key. El control de crucero es de serie, al igual que los protectores de manos y los puños calefactables.

La pantalla es TFT a color de cinco pulgadas y ofrece conectividad para smartphones iOS/Android mediante Honda RoadSync, permitiendo una navegación paso a paso directamente en pantalla, así como la opción de realizar llamadas o escuchar música mediante un casco con sistema Bluetooth.

La CB1000GT 2026 estará disponible en los colores Grand Prix Red con decoración extendida en Graphite Black, Pearl Deep Mud Gray y Graphite Black.