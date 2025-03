Cascos abiertos o integrales: ¿Son todos legales o la DGT planea prohibir alguno?

Canal Motor y Patxi Fernández Viernes, 7 de junio 2024, 01:04 Comenta Compartir

La Asociación de Empresas del Sector de las dos Ruedas ANESDOR, a través de su Comisión de Cascos y Equipamiento de Protección en la que participan los fabricantes nacionales y empresas más relevantes de equipamiento de protección del motorista, ha mostrado su preocupación por el anuncio de la DGT sobre el posible uso obligatorio del casco integral o modular en carretera, lo que desde su punto de vista ha dando pie a interpretaciones inadecuadas sobre una posible prohibición de cascos jet o abiertos en conducción interurbana.

Según explican, la DGT ha anunciado que, tras analizar las cifras de siniestralidad en carretera, se baraja la posibilidad de adoptar una serie de medidas que afectarían al colectivo motorista, siendo una de ellas el posible uso obligatorio de casco integral o modular en carretera.

En este anuncio no se precisaron los detalles de esta posible medida ni su fecha de aplicación. Desde entonces no se ha modificado la normativa de circulación, y no se sabe cuándo se vería modificada ya que la DGT todavía tiene por delante, tal como anunció, trabajo de investigación para ver cómo aplicaría las diferentes medidas.

Esta información ha provocado importantes confusiones entre los usuarios de motocicletas, al interpretar de forma errónea que será multado todo aquel que use casco jet u otro tipo de cascos abiertos en carretera, e incluso que está prohibida la venta de estos cascos. Según ANESDOR, estas afirmaciones son rotundamente falsas y que están impactando de manera contundente en el sector, cuando por el momento no se ha modificado el marco legal al respecto, y en ningún caso se espera que se prohíba la venta de cascos abiertos.

¿Qué cascos están homologados?

Todos los cascos disponibles en el mercado cumplen con las homologaciones en vigor (ECE R22.05 y ECE R22.06), incluidos los abiertos o jet, lo que garantiza que todos ellos están diseñados y probados para proteger la zona craneal al completo en caso de impacto, protegiendo de la misma manera ante accidentes severos tal y como evidencian diversos estudios científicos. La única diferencia a efectos de homologación entre un casco cerrado o uno abierto se basa en la protección de la zona de la barbilla.

Por lo tanto, llevar a la práctica una medida de prohibición de casco abierto tan radical en ámbito interurbano como la que estudia la DGT tendría muchas derivadas negativas, según explican desde ANESDOR.

Según su secreatrio general, José María Riaño, «La posible medida anunciada por DGT en enero, de la que no han trascendido a día de hoy más detalles, no habla en ningún caso de prohibición de los cascos jet, sino de la posibilidad de restringir su uso en carretera. Esta limitación perjudicaría usos periurbanos y off road, así como a colectivos como policías o carteros entre otros. Además, afectaría a una conducción segura en momentos de calor excesivo, cuando estos cascos cumplen con la misma homologación y ofrecen una protección craneoencefálica análoga».

Desde esta asociación entienden que el término «en carretera» es confuso, y una medida como la adelantada por la DGT perjudicaría la movilidad eficiente especialmente en aquellos traslados habituales alrededor de las ciudades, así como la comunicación entre zonas rurales, municipios costeros o recorridos off road, que suele realizarse a velocidades medias y bajas; también afectaría severamente a nuevos modelos de negocio como el motosharing (parte ya fundamental de la nueva movilidad urbana), así como a una gran cantidad de usuarios profesionales que utilizan este tipo de cascos, tales como carteros, repartidores a domicilio, policías locales, personal de mantenimiento, vigilancia forestal, etc. que en el desempeño de sus funciones deben circular, aunque sea de forma puntual y generalmente a velocidades bajas o moderadas, por vías no consideradas puramente urbanas.

Así, aseguran que «el casco jet no solo es más adecuado para determinados tipos de uso, también para determinadas regiones o momentos cuando el excesivo calor puede afectar a la conducción segura».

Además, el escenario jurídico para llevar a cabo esta medida no parece ser sencillo al estar admitida la homologación de estos cascos en todas las regiones adoptantes de las normas de homologación de Naciones Unidas (UNECE), entre los que se encuentra España y la Unión Europea al completo. De esta manera «una prohibición extrema también podría tener implicaciones respecto al mercado único en la Unión Europea, ya que ningún otro Estado Miembro plantea esta aplicación ni hay intenciones de regulación a nivel comunitario».

Tipos de casco existentes

Es importante saber que cada tipo de casco tiene unas características específicas, con sus ventajas e inconvenientes. Conocerlos es el primer paso para realizar una buena elección. Los expertos de AMV repasan cuáles son los principales:

1 Casco integral

Este tipo de casco proporciona la mayor protección ya que cubre toda la cabeza, incluyendo la mandíbula. Tiene una visera frontal y una sección trasera que protege la nuca. Es el casco más seguro y se recomienda para todo tipo de conducción.

2 Casco modular

También conocido como casco flip-up, ofrece la opción de levantar la mentonera y convertirlo en un casco abierto, lo que aporta una ventilación adicional y más frescor en los días más calurosos. Proporciona una buena protección facial cuando está cerrado y mayor comodidad cuando está abierto, pero hay que tener en cuenta que por su estructura articulada es menos seguro que los cascos integrales. Algunos modelos, además, son pesados, lo que puede generar mayor fatiga durante los viajes largos.

3 Casco abierto o Jet

Cubre la parte superior y trasera de la cabeza, pero no tiene protección para la mandíbula ni la cara. Es popular entre los conductores de scooters y para circular los días más cálidos, ya que proporciona una mayor ventilación y una mayor sensación de libertad. Sin embargo, ofrece menos protección que los cascos integrales.

4 Casco off-road

Está diseñado específicamente para la conducción todoterreno. Tienen una mentonera alargada y una visera prominente para proteger el rostro de ramas, piedras y suciedad, y ofrece una mayor ventilación para adaptarse a las altas demandas físicas de la práctica offroad.

5 Casco de cara abierta

Es similar al casco abierto, pero incluye una visera que protege los ojos del viento, el polvo y los insectos. A menudo se usa cuando se conduce una motocicleta vintage, ya que tiene una apariencia clásica.

Al elegir un casco de moto es crucial tener en cuenta diversos aspectos que garantizarán que estamos realizando una elección adecuada en términos de seguridad y comodidad. Por ejemplo, y en primer lugar, el ajuste. El casco debe ajustarse correctamente a la cabeza. Debe sentirse ceñido, pero no incómodo, sin puntos de presión excesiva. Conviene probar diferentes tallas y marcas hasta encontrar el ajuste ideal, detallan los expertos de AMV. El casco también debe proporcionar una buena visión periférica y contar con una visera clara y resistente a los rayos UV. Algunos modelos tienen incorporado el sistema pinlock o la opción de instalar sistemas antivaho para mejorar la visibilidad en condiciones climáticas adversas.

Al igual que la ventilación. Es esencial para mantener la comodidad en los viajes largos y los días más calurosos. Hay que verificar si el casco permite la entrada y salida de aire, lo que ayudará a regular la temperatura interna y evitar la acumulación de humedad. Y el peso, por supuesto. Un casco ligero reduce la fatiga y aumenta la comodidad en los desplazamientos de larga distancia. Lo mejor es elegir materiales ligeros pero duraderos, como la fibra de carbono o la fibra de vidrio.