Stellantis se une a Forvia y Michelin para impulsar los vehículos de hidrógeno

El grupo Stellantis ha completado la compra del 33,3% de Symbio, líder en movilidad de hidrógeno sin emisiones. FORVIA y Michelin son accionistas a partes iguales de esta compañía.

Este anuncio es un paso significativo en la descarbonización de la industria de la movilidad e ilustra la excelencia tecnológica de Symbio en innovaciones de pila de combustible de hidrógeno. La incorporación de Stellantis como accionista impulsará el desarrollo de Symbio en Europa y Estados Unidos.

La adquisición de una participación igualitaria en Symbio refuerza la posición de Stellantis en los vehículos impulsados por hidrógeno al apoyar la producción de comerciales de pila de combustible en Francia. Y también sirve como complemento a la creciente cartera de vehículos eléctricos de batería de la Compañía.

Según explicó recientemente Carlos Tavares, director ejecutivo de Stellantis, la industria del automóvil atraviesa un profundo cambio, «pero las soluciones pero las soluciones centradas en la electrificación no resolverán todos los problemas». En este sentido el directivo considera que «sin energía limpia, las soluciones basadas en la electrificación no traerán los beneficios esperados y no resolverán el problema de las emisiones».

El director ejecutivo de Stellantis tiene claro el objetivo del Grupo: proporcionar a los consumidores una movilidad limpia, segua y asequible; mientras que alcanzar el ambicioso objetivo neto de carbono cero para 2038, por delante de los competidores.

Por eso, Tavares señaló que no la estrategia de producto no puede centrarse en una única tecnología, sino en «soluciones diferentes y diferenciadas entre zonas urbanas y rurales. Incluso entre diferentes zonas dentro de un mismo país: el 40% de la población no vive en zonas urbanas y las zonas rurales necesitan diferentes modos de movilidad para acceder a los servicios de salud, educación y trabajo». Es más, el directivo tiene claro que «la humanidad no renunciará a la movilidad individual. Para ello, hay que encontrar una forma de hacerlo seguro, limpio y asequible. Hay que identificar soluciones concretas, adecuadas a cada necesidad».

Y también e-fuel

El grupo automovilístico además está finalizando las pruebas de e-Fuels en 28 familias de motores de sus marcas, como Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, Jeep y DS, para ayudar a acelerar el potencial de reducción de emisiones de carbono de los 28 millones de motores de combustión interna (ICE) Stellantis fabricados desde 2014 (Euro 6) en Europa, al tiempo que mantiene su compromiso de vender únicamente turismos BEV en la región a finales de la década.

Como parte de las herramientas disponibles para reducir las emisiones de carbono y luchar contra el cambio climático, la amplia adopción de e-Fuels ofrecería a los vehículos ya existentes una opción fácil y asequible sin necesidad de sustituirlos, actualizar el sistema de combustible del motor o esperar una nueva red de infraestructuras.

«Estamos redoblando nuestra lucha contra el calentamiento global probando combustible neutro en carbono como solución complementaria a nuestro enfoque holístico de descarbonización. Mientras seguimos ejecutando con firmeza nuestra agresiva estrategia de electrificación, también debemos encontrar alternativas inteligentes para hacer frente a las emisiones de CO2 de los 1.300 millones de coches con motor de combustión interna existentes», ha declarado Carlos Tavares, CEO de Stellantis.