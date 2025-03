Ford se va de gira por España con sus vehículos adaptados

Juan Roig Valor Viernes, 7 de junio 2024, 18:12 Comenta Compartir

Se acaban de cumplir 10 años desde que el fabricante del óvalo azul pusiera en marcha su programa Ford Adapta, a través del cual modifica sus vehículos para personas con movilidad reducida. Comenzando por el concesionario de Romadrid en Alcobendas, la marca estadounidense mostrará algunos de sus modelos especiales en 90 ciudades españolas.

La gran novedad para este año es la E-Transit, la furgoneta eléctrica de gran tamaño de Ford, capaz de albergar hasta tres sillas de ruedas eléctricas en su interior –de las manuales caben seis o más– y de recorrer 317 kilómetros con una carga.

La versatilidad es una de las características de la Transit eléctrica. En palabras del presidente de Ford Iberia, Jesús Alonso, «las configuraciones son prácticamente infinitas». Algunas de las modificaciones que ha hecho el fabricante, de la mano de su socio Rehatrans, a la unidad expuesta son una plataforma elevadora para las sillas de ruedas, un suelo plano con guías longitudinales o asientos individuales que se pueden desmontar rápidamente con el sistema Quickfix.

Sin embargo, los modelos adaptados de Ford no se especializan solo en el transporte de sillas de ruedas, sino que también son capaces de modificarlos para que sean conducidos sin necesidad de usar las piernas. Un ejemplo expuesto en el concesionario de Alcobendas fue la pick-up Ranger de Gema Hassen-Bey.

Esta está configurada para llevar el acelerador en el volante, con un freno de palanca y su asiento se desplaza electrónicamente para poder permitir a la medallista paralímpica de esgrima entrar y salir con comodidad. Además, está equipada con material de acampada para poder dormir en lugares inhóspitos algo que Hassen-Bey «adora», por su espíritu intrépido.

Otra de las novedades que trajo Ford para su gira fue el Mustang Mach-E, también adaptado para poder conducirse solo con las manos. La marca lo equipó con un acelerador y freno como el puño de una moto, un asiento Turny-low en el lado del copiloto para poder subir una silla de ruedas, con una tabla de transferencia que permite pasar con facilidad al asiento de conductor.

Ford está trabajando estrechamente con el Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, donde ha desarrollado un simulador virtual para que los pacientes puedan practicar la conducción sin piernas. Desde su introducción, 21 personas han conseguido un carné de conducir gracias a este sistema.

«Cumplimos diez años de una alianza, entre Fundación Once y Ford, cuya historia esta jalonada de hitos que han facilitado la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, poniendo el foco no sólo en su inclusión socio-laboral, sino también en considerando a las personas con discapacidad como consumidores«, sentenció Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación Once.