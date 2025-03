Denuncian que uno de cada cinco talleres en España son ilegales Los usuarios acuden a este tipo de instalaciones pensando erróneamente que ahorrarán dinero porque los talleres clandestinos no pagan impuestos, ni cotizaciones sociales, ni aplican el 21% de IVA Los riesgos de los coches de segunda mano más vendidos en España

Canal Motor y Patxi Fernández Lunes, 26 de febrero 2024, 18:07

Uno de cada cinco talleres (20%) inspeccionados son ilegales, según los resultados recogidos en distintas campañas por la Confederación Española de Talleres de Reparación Automóviles y Afines (Cetraa), al tiempo que la actividad de los talleres que cumplen estrictamente con la legalidad vigente disminuye en la misma proporción.

La Comisión de Ilegales de Cetraa, representada por Lara Torres Laguna, coordinadora de la Confederación, y Luis Mascaró, secretario general de ATAYAPA, se ha reunido con responsables de la UCOMA (Unidad Central Operativa Medioambiental) del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) en un encuentro en el que se ha expuesto la problemática de los talleres clandestinos en España.

Se ha trasladado que, lejos de ser únicamente un problema para el resto de los talleres, se trata en realidad de una lacra que afecta tanto a los negocios del sector como a sus clientes y usuarios de la vía pública.

Cetraa ha acordado con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) informar «puntualmente» sobre las denuncias que reciban a través de su Sala de Denuncia online, que registra más de 1.000 denuncias de talleres ilegales al año, para la evaluación y «eventual» gestión por esta especialidad de la Guardia Civil, tras un encuentro entre la Comisión de Ilegales de Cetraa con responsables de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma).

La Confederación ha señalado que el intrusismo de los talleres clandestinos se ha convertido en «un dilema social», debido a las consecuencias negativas para la seguridad vial, el medioambiente y la seguridad industrial, así como para la economía española.

En este sentido, Cetraa ha remarcado que los talleres clandestinos «salen bastante más caros», ya que, aunque no apliquen IVA, no cuentan con la formación adecuada, ni instalaciones, ni herramientas apropiadas, además de las consecuencias de sus intervenciones. «De hecho, es habitual que los talleres legalmente establecidos tengan que solventar los problemas causados por una mala reparación».

Además apuntan a otros efectos negativos en cuanto a limitación de derechos de los consumidores, por la garantía de la reparación, la ausencia de prevención en riesgos laborales o el peligro generado para la seguridad vial por la dudosa calidad tanto de las reparaciones como de los materiales y recambios empleados.

Además apuntan a otros efectos negativos en cuanto a limitación de derechos de los consumidores, por la garantía de la reparación, la ausencia de prevención en riesgos laborales o el peligro generado para la seguridad vial por la dudosa calidad tanto de las reparaciones como de los materiales y recambios empleados.

Cetraa creó en 2014 su Sala de Denuncia [ACCEDE PINCHANDO AQUÍ]. Se trata de una sección alojada en su web en la que los ciudadanos pueden denunciar de manera anónima este tipo de prácticas irregulares. A través de esta herramienta se registran anualmente más de 1000 denuncias de talleres ilegales.

Desde CETRAA consideran que esta colaboración es un paso adelante para tratar de conseguir una solución satisfactoria para todos y agradecen la disposición del SEPRONA para ayudar en la lucha contra esta lacra.