Un estudio científico encuentra un revolucionario uso para la orina tras un experimento: puede salvar al coche eléctrico

Una de las grandes dificultades que tiene el avance de la industria de los coches eléctricos estriba en sus baterías. El uso de materiales como los iones de litio obliga a un reciclaje que requiere de cantidades ingentes de sustancias que permitan su reutilización, lo que ha frenado notablemente su desarrollo, incluso pese al aumento de ventas registrado en los últimos meses. Este problema puede paliarse.

Científicos de la Universidad Linnaeus en Suecia y el Instituto Indio de Tecnología de Madrás en India han descubierto que uno de los deshechos inherentes a los animales, humanos o no, es más que útil para la reutilización de las baterías: la orina.

Según el estudio, publicado en la revista científica ACS Omega, se puede sintetizar una suerte de disolvente derivado de la orina y del ácido acético (vinagre), lo que permite extraer metales como el cobalto procedentes de las baterías de iones de litio.

Esta investigación abre un inesperado camino para la sostenibilidad medioambiental del uso de las baterías en la industria de los coches eléctricos, dado que gracias a este proceso se puede recuperar un 97% de metales necesarios para la confección de las baterías.

Y es que cambiar los combustibles de origen fósil por materiales como el cobalto, el litio o el cobre no produce, a la larga, un gran cambio. Sencillamente se sustituye la extracción de unos por otros, con el consecuente perjuicio en términos medioambientales y de sostenibilidad. Conseguir recuperar estos materiales con mecanismos relativamente limpios garantiza la expansión de estos procesos no solo al transporte, sino a todo tipo de industrias.

«Los métodos actuales para reciclar el cobalto de las baterías presentan muchos inconvenientes. Requieren cantidades importantes de energía y crean subproductos que son peligrosos tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. Con métodos más eficientes y respetuosos, podemos reutilizar una parte muy importante del cobalto que ya está en uso, en lugar de extraerlo», afirmaIan Nicholls, profesor de química en la Universidad Linnaeus.

Mezclar orina con vinagre para reciclar baterías

El método que se usa para recuperar los metales es relativamente sencillo. Consiste en disolver el óxido de litio y cobalto, utilizando un disolvente líquido creado a partir de dos sustancias disponibles de manera muy sencilla: un derivado simple de la urea, que se encuentra en la orina (humana o animal), y la acetamida, que puede obtenerse fácilmente del ácido acético, componente principal del vinagre.

No solo se pueden usar los deshechos humanos, sino también animales, lo que a su vez introduciría a la industria ganadera en el proceso. además, otra de las principales ventajas de este método no es solo la obtención de los materiales en procesos naturales, sino que no requiere mucha energía para ello y, con ello, tampoco mucho dinero.

180ºC Temperatura necesaria para la reacción Otros procesos para separar metales, como la pirometalurgia, requiere más de 1.400 grados centígrados

«La reacción más eficaz es a 180 grados centígrados. Eso hace que nuestro método sea mucho más eficiente desde el punto de vista energético que las opciones actuales, como la pirometalurgia (separación de metales mediante temperaturas extremas) que requiere a menudo superan los 1.400 grados», relata el profesor Nicholls. Además, a diferencia de otros procesos para la obtención de materias primas a partir de elementos ya confeccionados, este no emite productos secundarios nocivos, como gases o compuestos químicos negativos.

Así, este proceso abre un camino a la extracción a gran escala inédito hasta ahora.