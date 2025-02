Stellantis anuncia 5.600 millones de beneficio, un 48 % menos que el año anterior

Patxi Fernández Jueves, 25 de julio 2024, 09:17 | Actualizado 09:26h. Comenta Compartir

El grupo automovilístico Stellantis ha anunciado este jueves los resultados del primer semestre de 2024, incluidos 85.000 millones de euros de ingresos netos, un 14 % menos que el año anterior, y 5.600 millones de euros de beneficio neto, un 48 % menos que el año anterior.

Esta caída de ingresos se debe, según su análisis, a una combinación de factores entre las que destacan la reducción de inventario, caídas de producción debido a la llegada de nuevos modelos y la finalización del ciclo de alguno de los existentes hasta ahora en su gama, así como una caída de las ventas, particularmente en América del Norte.

No obstante la Compañía espera una recuperación a lo largo de los meses que restan de este año gracias al lanzamiento de la cartera de nuevos productos, con la recuperación del mercado norteamericano y europeo, donde la marca Maserati crean importantes expectativas oportunidades de mejora también en el año 2025.

Según el director general de Stellantis, Carlos Tavares ««el desempeño de la empresa en el primer semestre de 2024 no estuvo a la altura de nuestras expectativas, lo que refleja tanto un contexto industrial desafiante como nuestros propios problemas operativos. Si bien se necesitaban medidas correctivas y se están tomando para abordar estos problemas, también hemos iniciado una emocionante ofensiva de productos, con no menos de 20 nuevos vehículos lanzados este año, lo que trae consigo mayores oportunidades cuando ejecutamos bien». El directivo reconoció durante la presentación de resultados que la compañía tiene «mucho trabajo que hacer, especialmente en América del Norte, para maximizar nuestro potencial a largo plazo».

Por mercados y segmentos

En este balance de la primera mitad del año destacan desde Stelantis que se ha conseguido mantener el liderazgo en vehículos comerciales, ocupando por primera vez el primer puesto en cuanto a cuota de mercado en Oriente Medio y África, y manteniendo su liderazgo en Europa y Sudamérica.

En Estados Unidos, Stellantis es el número uno en ventas de vehículos híbridos enchufables y el número dos en ventas de vehículos eléctricos ligeros.

Fían parte de su futuro a la llegada de la nueva marca Leapmotor, una empresa conjunta con capital chino, y que está en camino de presentar sus primeros vehículos eléctricos centrados en la tecnología, el SUV C10 y el coche T03. El lanzamiento inicial se realizará en Europa, seguido de Sudamérica, Oriente Medio y África, e India y Asia Pacífico a finales de 2024.

En su conjunto Stellantis tiene previsto lanzar un total de 20 nuevos modelos en 2024, incluidos 10 que han comenzado su producción ya en el primer semestre del año.

Destacan entre ellos los Peugeot 3008 y 5008 – basados en la plataforma multienergía STLA Medium, nativa de los vehículos eléctricos con una autonomía de hasta 680 km. El ChatGPT se convertirá en estándar en toda la gama Peugeot, siguiendo el ejemplo de la marca DS a principios de este año. En junio, casi el 30% de los pedidos del 3008 correspondieron a la versión eléctrica a batería. Peugeot también localizó la producción del 2008 en Sudamérica.

También llegará de forma inmediata al mercado europeo el nuevo Lancia Ypsilon, que supone además el relanzamiento de la marca italiana. Esta firma en particular tiene un plan estratégico de 10 años para su impulso.

También con sello italiano Maserati acaba de lanzar el Grecale Folgore, el primer SUV del Tridente impulsado por un tren motriz totalmente eléctrico con 820 Nm de par y una velocidad máxima de 220 km/h.

Fundamentalmente en el mercado estadounidense Ram ha lanzado la nueva camioneta 1500 después de recibir el reconocimiento como marca número 1 de la industria en el estudio de calidad inicial de JD Power. La Ram 1500 cuenta con la nueva familia de motores Hurricane Twin-turbo, con un motor de 6 cilindroscde hasta 540 caballos de potencia.

En Asia y sudamérica Citroën está inmersa en el lanzamiento del nuevo SUV coupé Basalt. Los pedidos del nuevo Citroën C3 son numerosos en estos mercados, donde el 72 % de los clientes opta por el nuevo ë-C3, un vehículo eléctrico del segmento B con un precio competitivo y fabricado en Europa.

Finalmente destacan su apuesta por Stellantis Pro One Vans: la renovada gama de furgonetas Pro One de Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot y Vauxhall que ya está en la carretera con 12 modelos en todos los segmentos. Stellantis Pro One es el número 1 en Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África en el primer semestre.