HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un trabajador en Torresfresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una maquinaria
El renting matricula en septiembre 27.458 automóviles, con un incremento del 11,89% F. P.

El renting supera las 257.000 matriculaciones en los primeros nueve meses del año

Patxi Fernández

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:45

Comenta

El renting de vehículos en España ha cerrado el tercer trimestre del año con un balance muy positivo, consolidando su crecimiento. El sector supera las 257.000 matriculaciones en los primeros nueve meses del año, impulsado por una fuerte inversión y el liderazgo en la transición hacia la electrificación, que ya representa más del 50% de sus nuevas matriculaciones.

Según los datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), las matriculaciones acumuladas hasta septiembre de 2025 alcanzaron las 257.489 unidades, lo que supone un aumento del 3,33% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta tendencia alcista se ha visto especialmente reflejada en el mes de septiembre, con un incremento de las matriculaciones del 11,89%.

La vitalidad del sector se evidencia en la inversión realizada. En los primeros nueve meses del año, las compañías de renting han destinado 5.923 millones de euros a la compra de vehículos nuevos, cifra que representa un crecimiento del 4,91% y que roza la barrera de los 6.000 millones, superando incluso los resultados de la era prepandemia.

Según José-Martín Castro Acebes, presidente de la AER, el renting «demuestra su fortaleza y su capacidad de crecimiento», afianzándose como «referente en la transición hacia una movilidad más innovadora, eficiente, segura y conectada».

Matriculaciones de renting F. P.

El renting se está posicionando como un actor fundamental en la transición energética del parque móvil. Las matriculaciones de vehículos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) experimentaron un crecimiento del 55,69%, alcanzando una cuota del 13,24% en el sector. Los vehículos eléctricos puros (BEV) muestran un rendimiento especialmente sólido, con un incremento del 77,27% en el acumulado.

Matriculaciones de renting AER

La apuesta por la eficiencia va más allá, ya que más de la mitad de las nuevas matriculaciones en renting (50,25%) corresponden a vehículos de energías alternativas (electrificados, híbridos, gas e hidrógeno), un dato que duplica la cuota de penetración registrada en 2024.

Además de su liderazgo en la movilidad sostenible, el renting mantiene su dominio en el canal de empresa, donde representa el 48,13% del mercado. Su fortaleza es particularmente notable en el segmento de vehículos comerciales, furgonetas y pick-ups, en el que el sector acapara un 42,09% de las matriculaciones totales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  2. 2 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  3. 3 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  6. 6

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  9. 9 «Papá, se me ha mojado el teléfono, agrega mi nuevo número»: la peligrosa estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria
  10. 10 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El renting supera las 257.000 matriculaciones en los primeros nueve meses del año

El renting supera las 257.000 matriculaciones en los primeros nueve meses del año