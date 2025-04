Del Panda al Mercedes-Benz: los peculiares gustos de los europeos por los coches

A. Noguerol Jueves, 7 de septiembre 2023, 09:26 Comenta Compartir

Las ventas de vehículos en Europa se recuperan tras la crisis, aunque a diferentes ritmos. El crecimiento se ve además influenciado por diferentes factores, que marcan las diferencias entre las marcas y modelos que logran una mayor aceptación. Así, la electrificación tiene más aceptación en el norte del continente, donde además también existe un mayor poder adquisitivo.

El mercado además se ha visto afectado en los últimos años por la llegada de nuevas marcas chinas, que con unos precios en ocasiones muy competitivos, intentan arañar ventas a los fabricantes europeos, que siguen contando con el aval de una mayor calidad en sus productos. No se pueden descartar factores como la apuesta por el producto nacional, o determinadas peculiaridades en materia de diseño para explicar, por ejemplo, por qué en Alemania los consumidores prefieren marcas como Volkswagen o Mercedes Benz, mientras que en Italia quienes realmente triunfan son los modelos más pequeños de Fiat y Lancia.

Teniendo en cuenta estas variables, las cifras de matriculaciones más recientes nos sirven para hacernos una idea de qué coches, marcas y tecnologías son las preferidas en Europa.

Si arrancamos nuestro recorrido en España, el MG ZS fue el vehículo más vendido en España en agosto, siendo el primer vehículo chino que se alza con la primera posición del 'top ventas' mensual en España, tras alcanzar las 1.949 unidades (+206,45%) y superar al Dacia Sandero, con 1.802 unidades vendidas (+15,7%), y al Toyota Corolla, con 1.361 unidades (+86,2%).

En España ganan Dacia y MG

En el acumulado de los ocho primeros meses, el Dacia Sandero confirma su liderazgo con 18.283 unidades vendidas (+37,9%), le siguen el Seat Arona (16.825 unidades; +26%) y el Peugeot 2008 (13.550 unidades; +23,4%), el MG ZS se encuentra en la decimocuarta posición, con 10.298 unidades vendidas hasta agosto (+315,9%).

Según los datos elaborados por Ideauto para las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), Toyota fue la marca más vendida en el octavo mes del año, con 5.352 unidades, un 8,4% más, seguida por Kia, con 3.960 unidades (-12,9%), y por Hyundai (3.690 unidades; -16,6%). El 'top 5' lo conforman Volkswagen (3.536 unidades; -9,5%) y Peugeot (2.859 unidades; -5,8%).

Por otra parte, en los ocho primeros meses del año el Tesla Model Y continúa en lo alto de la clasificación dentro de los coches eléctricos, acumulando un aumento del 595%, con 4.323 unidades y una cuota de mercado del 14%. Le sigue el Tesla Model 3, con 2.960 unidades y un crecimiento del 84,8%, y el MG4, con 2.239 unidades.

El modelo híbrido no enchufable más vendido en el acumulado hasta agosto ha sido el Toyota C-HR, con 13.397 unidades (+16,1%), seguido por el Toyota Corolla, con 12.785 unidades, un 3,9% más. El 'top 5' lo completan el Toyota Yaris Cross, con 10.633 unidades, un 43,4% más; el Fiat 500, con 10.035 unidades, un 13,2% más, y el Nissan Qashqai, con 9.735 unidades (+51,5%).

Los británicos prefieren el Puma

Las matriculaciones de automóviles en Reino Unido se situaron en 85.657 unidades durante el mes de agosto, lo que supone un aumento del 24,4% en la comparativa interanual, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

En lo que va de ejercicio, las ventas de modelos diésel cayeron un 17,5%, hasta 46.790 unidades, al tiempo que se matricularon 490.483 vehículos de gasolina, un 13% más. Las entregas de 100% eléctricos subieron un 40,5%, hasta 193.221 unidades, siendo el segundo tipo de propulsión más matriculado en el país, mientras que las entregas de híbridos enchufables crecieron un 30,4%, con 80.458 unidades.

En los ocho primeros meses del año, el Ford Puma fue el modelo más vendido en Reino Unido, con 29.225 unidades, por delante del Vauxhall Corsa, con 25.692 unidades; del Tesla Model Y, con 24.148 unidades, del Nissan Qashqai, con 24.017 unidades, y del Hyundai Tucson, con 22.883 unidades.

El Alemania, los más caros

El mercado de turismos y todoterrenos en Alemania alcanzó un volumen de 273.417 matriculaciones en el mes de agosto, lo que supone un 37,3% más que en el mismo mes de 2022, según datos de la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán).

En lo que va de año, las matriculaciones de automóviles en Alemania se situaron en los 1,91 millones de unidades, con un aumento del 16,5% en comparación con los ocho primeros meses del ejercicio precedente.

En el acumulado del año, Volkswagen es la marca 'favorita' para los clientes alemanes, con 349.794 unidades, un 15,8% más. Por detrás, le siguen Mercedes-Benz, con 189.718 unidades, un 29,7% más, y Audi cerró el podio, con 166.882 unidades, un 23,7% más.

En agosto, algunas de las firmas que experimentaron un mayor incremento interanual de sus ventas fueron smart (+2.166,9%; 2.947 unidades), Nio (+1.108,8%; 411 unidades), Jeep (+225,1%; 2.097 unidades) y Polestar (+212,9%; 754 unidades).

En tanto, la española Seat también disparó sus ventas en Alemania en el octavo mes del año al matricular 14.374 vehículos, un 85,4% más que en el mismo mes del año anterior, logrando una cuota de nuevas matriculaciones del 5,3%, mientras que en el acumulado del año entregó 88.072 unidades, un 19,7% más que en el mismo periodo de 2022.

Utilitarios con diseño italiano

En el acumulado del año, las entregas de automóviles en Italia alcanzaron un volumen de 1.040.560 unidades, un 20,3% de crecimiento en la comparativa con las 865.084 unidades que se comercializaron en el mismo periodo del año previo.

Las ventas de turismos y todoterrenos en el mercado italiano se situaron en 79.756 unidades en agosto, lo que representa un aumento del 12%, respecto al mismo periodo del año anterior, cuando experimentaron un crecimiento del 9,9% tras una serie larga de meses negativos, según datos del Archivo Nacional de Vehículos de Italia (Unrae).

En lo que va de año, Fiat fue la marca más vendida en Italia, con 116.579 unidades, un 6,5% menos, por delante de Volkswagen, con 83.056 unidades (+19,96%), y de Toyota, que vendió 61.216 unidades, un 6,36% más.

El modelo más popular en el país transalpino el mes pasado fue, de nuevo, el Fiat Panda, del que se matricularon 4.314 unidades, seguido del Lancia Ypsilon (2.490 unidades) y del Dacia Sandero (2.303 unidades), que ocupó la tercera posición por volumen de ventas.

De este modo, en los primeros ocho meses del año el modelo más vendido fue el Fiat Panda (63.899 unidades), seguido del Dacia Sandero (31.926 unidades) y del Lancia Ypsilon (29.867 unidades).