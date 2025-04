El XI Encuentro Sernauto de proveedores de automoción apuesta por la sostenibilidad con competitividad

Patxi Fernández Jueves, 4 de julio 2024, 06:12 Comenta Compartir

Bajo el lema «Proveedores de Automoción: Sostenibilidad con competitividad», durante el XI Encuentro SERNAUTO reconocidos profesionales han analizado los retos y oportunidades que implica la integración de la sostenibilidad en el futuro de las compañías.

En este foro el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que este jueves se publicará la convocatoria de ayudas del PERTE VEC III sección B para la cadena de valor dotada con 200 millones de euros.

Hereu también ha avanzado la resolución de ayudas para los proyectos presentados a la línea de cadena de valor del PERTE VEC II, en los que participan diversos proveedores de componentes.

En su discurso, el ministro de Industria y Turismo ha resaltado que «en España estamos comprometidos con la sostenibilidad, pero también con la reindustrialización». Para lograrlo, Hereu ha manifestado la necesidad de «caminar juntos» apostando por la innovación y la inversión.

El presidente de SERNAUTO, Francisco J. Riberas, ha destacado que «la sostenibilidad y la competitividad son dos ejes fundamentales de nuestra actividad», pero el sector se encuentra en una situación compleja y de plena transformación, «por lo que debemos caminar de forma clara hacia una, pero manteniendo la otra».

Además, el presidente de SERNAUTO ha aprovechado para agradecer el esfuerzo del Gobierno con la puesta en marcha de estos planes de ayudas y ha hecho un llamamiento para animarle a «buscar soluciones que ayuden a no perder competitividad en nuestro sector. La nueva Ley de Industria es una gran oportunidad para generar sinergias y avanzar juntos», ha concluido.

En la conferencia inaugural el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha defendido que la transición energética «debe abordarse con ambición», afrontando la descarbonización sin que incida negativamente en la industria y en el empleo de calidad. Ha abogado, primero, por garantizar «la seguridad de suministro». En segundo lugar, ha destacado que «descarbonización y electrificación no son sinónimos. La electricidad renovable es parte de la solución, pero no toda la solución, y el vehículo eléctrico es parte de la solución, pero no toda la solución», ha dicho, defendiendo la «neutralidad tecnológica».

Imaz, ha tachado de errónea la decisión de prohibir la venta de vehículos ligeros de motor de combustión a partir del año 2035 en la Unión Europea, dado que parte del «falso concepto» de que el vehículo eléctrico no contamina.

En concreto, Imaz ha afirmado que se han propuesto en la Unión Europea decisiones que, desde su punto de vista, «son profundamente erróneas, como la de prohibir la venta de vehículos ligeros de motor de combustión a partir del año 2035». «Este foco parte de una falsa premisa, de un falso concepto, que es que el vehículo eléctrico no tiene emisiones», ha explicado Imaz.

No obstante, el consejero delegado de Repsol ha defendido que la electricidad renovable es parte de la solución, pero no es toda, al igual que el vehículo eléctrico.

Por tanto, para reducir las emisiones de CO2 «es imprescindible un enfoque inclusivo, el que no renunciemos a ninguna de las soluciones tecnológicas industriales que nos pueden ayudar a conseguir este objetivo de reducir el máximo de toneladas de CO2, que es lo que tenemos que buscar como sociedad», ha detallado.

Imaz ha destacado que la transición energética debe ser abordada con ambición y con decisión«. »Es un reto complejo (...) porque tenemos la transición energética a la que tenemos que hacer frente, la descarbonización, de forma inexcusable y también hay que hacer compatible esta descarbonización con lo que es el desarrollo económico y social«, ha explicado.

En este contexto, Imaz ha abogado por descarbonizar «pero sin afectar negativamente a la competitividad industrial, al empleo de calidad y también a la progresividad de las políticas sociales, sin poner en riesgo las oportunidades de las generaciones futuras».

«Hemos renunciado a desarrollar un mercado energético único en Europa», ha añadido Imaz, que explica que «esto nos hizo dependientes de Rusia».

Expertos del mundo de la automoción

Por su parte David Moneo, director de Salones de Movilidad de IFEMA, ha compartido los detalles de Motortec 2025 y ha invitado a los asistentes a participar en esta nueva edición del mayor encuentro de la posventa de la automoción en España, que tendrá lugar del 23 al 26 de abril en IFEMA – Feria de Madrid.

Y Vicente Segura, socio responsable de Automoción de Deloitte, ha abordado en una ponencia la transformación de la industria y ha compartido soluciones para afrontar los cambios a los que se enfrenta el sector. «El momento de disrupción que estamos viviendo significa una oportunidad para los proveedores de automoción. Existen 4 grandes tendencias marcadas por la sostenibilidad, la digitalización, los nuevos modelos de negocio y el entorno global que garantizarán la competitividad y viabilidad futura del sector».

Tras el éxito en su anterior edición, en el XI Encuentro SERNAUTO se volvió a dar especial visibilidad a proyectos innovadores de varias pymes del sector y de una universidad a través de breves presentaciones en formato «Elevator Pitch». De esta forma, durante la celebración del Encuentro, representantes de dos pequeñas y medianas empresas asociadas a SERNAUTO y una Universidad presentaron y dieron a conocer sus proyectos y productos innovadores ante los más de 250 asistentes al evento.

Portal de Impacto de Sostenibilidad sectorial

Por otra parte Cristina San Martín, directora de Coordinación, Proyectos y Servicios, y Carolina López, gerente de Comunicación y Sostenibilidad, ambas de SERNAUTO, han presentado durante el Encuentro SERNAUTO el Portal de Impacto de Sostenibilidad sectorial, desarrollado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023.

Este Portal tiene como principal objetivo facilitar a las empresas una herramienta para gestionar sus datos no financieros, a la vez que aportar funcionalidades y conocimientos para ayudar a las empresas a avanzar en esta transición hacia la sostenibilidad.

La herramienta contará también con una parte pública donde se presentará información agregada de la contribución del sector a la movilidad verde, digital e inclusiva.

Proyecto 'Motor Verde'

Por último, António Calçada, director general de Fundación Repsol, ha presentado Motor Verde, el mayor proyecto de reforestación a gran escala de la Península Ibérica. Según ha comentado Calçada: «Motor Verde representa el compromiso de Fundación Repsol con la descarbonización y la reducción de emisiones de C02 a través de soluciones naturales.« Además, »ofrece la oportunidad a las empresas de sumarse al proyecto generando un impacto positivo en la economía, el medio ambiente y la sociedad«.

En línea con la temática del evento y el compromiso del sector, en este XI Encuentro SERNAUTO ha querido sumarse al proyecto de reforestación Motor Verde de Fundación Repsol para mitigar las emisiones de CO2 generadas durante el evento.

En esta nueva edición, el evento también ha sido sostenible desde la propia producción, apostando por una escenografía mayoritariamente digital y reduciendo los componentes impresos, siendo estos últimos de materiales reciclados y totalmente reciclables.

La clausura del Encuentro ha corrido a cargo de Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, quien ha destacado el papel crucial que desempeña la industria de componentes en España. «Desde lo público tenemos mucha responsabilidad para el desarrollo de la competitividad del sector, por eso es fundamental la colaboración privado-pública. Tenemos la capacidad y las oportunidades para ser un referente mundial, y de ser capaces de trabajar y avanzar de manera conjunta en la inversión, la digitalización, la sostenibilidad y la captación de talento», ha concluido.