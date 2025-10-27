El día 30 entra en vigor el nuevo Reglamento General de Carreteras

J.A. Polo BADAJOZ. Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El día 30 entra en vigor en el nuevo Reglamento General de Carreteras, publicado en el BOE del pasado día 10, el cual desarrolla la Ley 37/2015 (10 años tarde), afectando a una red de 165.705 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.474 son gestionados por el Estado (soporta más del 53% del tráfico total); 71.251 dependen de las comunidades autónomas (con el 41% del tráfico) y 67.980 de las diputaciones y cabildos (con el 5%).17.666 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres, autovías y vías de doble calzada), siendo España la que dispone de la mayor longitud de este tipo de vías de toda la Unión Europea, seguida por Alemania con cerca de 13.000 Kilómetros.

Este Reglamento viene a planificar el plan estratégico de las carreteras del Estado, las bases para las normas de instrucciones técnicas, estudios y proyectos, las zonas de influencia, la publicidad que se pueda ver desde la carretera, cómo construirlas, financiarlas y explotarlas, pesos, áreas de servicio, de descanso y estacionamientos seguros, usos, aforos, travesías, tramos urbanos y vías ciclistas.

En total 130 artículos en 95 páginas del BOE, pero de nada sirve si quienes tienen que ejecutarlo siguen siendo ineficaces, como quienes tienen la autovía A-5 Madrid-Portugal con una de las dos calzadas sin servicio desde julio de 2024 para reasfaltar tramos. Está cortada la salida hacia Badajoz en el pk 395, debiendo recorrer cinco kilómetros hasta la salida 400 hacia N-523, a 60 km/h, por la calzada contraria, un solo carril con vehículos de frente y conos que hay que salvar; la entrada hacia Madrid hay que hacerla por la antigua NV con línea continuas sin razón, llena de glorietas, algunas innecesarias y la que debía existir para el Cerro Gordo está en proyecto.

La obra de la A-5 sobre el puente del río Guadiana en Mérida lleva dos meses siendo un lugar adecuado para sufrir accidentes; el enlace de la A-66 Sevilla-Gijón con la A-5 hacia Badajoz tiene dos carriles, mientras que el de Sevilla-Madrid-Cáceres cuenta con uno, precisamente el que más tráfico tiene, con una limitación de 60 km/h; todo el tramo conjunto de la A-5 y A-66 debería tener tres carriles; la vergonzosa e indigna construcción de la autovía Cáceres-Badajoz será una realidad después de 2041, pues al menos se lleva tres años por cada uno de los ocho tramos desde que se adjudica hasta que se construye; los desvíos que provocan en la entrada de Cáceres desde la N-523, y la salida hacia Badajoz incluyen tres glorietas sin señalización circunstancial de fondo amarillo que informe por dónde se va a Badajoz o a Cáceres, recorriendo calles de Aldea Moret por carencia de señales; en la A-5 las marcas viales en las salidas son diferentes de Cáceres o Badajoz, imperando el criterio del jefe de la demarcación en lugar de un criterio uniforme. En Cáceres una línea continua impide tomar el carril derecho, en Badajoz el mismo caso es con línea discontinua.