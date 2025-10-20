Dacia Hipster, el prototipo para luchar contra los precios de los chinos El recorrido medio diario es de 40 kilómetros, por lo que con autonomía de 200 serían dos recargas semanales

José AntonioPolo VERSALLES (FRANCIA). Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Aunque el Grupo Renault tiene con el Dacia Spring un eléctrico de bajo precio (11.890 euros con las ayudas), está pretendiendo lanzar un prototipo que arrase con los precios bajos de los modelos chinos vendidos en Europa, para lo cual se situaría sobre los 10.000 euros con el Plan Moves. Este Concep Car se denomina Hipster, que como el Spring se produce en la plata que Renault tiene en Hubei (China).

Para diseñar el Hipster los equipos de Dacia comenzaron a estudiar las necesidades reales de los usuarios y cómo utilizan sus vehículos en la vida real. En resumen, lo esencial. Hipster es todo lo que se puede esperar de un vehículo de uso diario, en tan sólo tres metros de largo, 1,53 de alto y 1,55 de ancho: cuatro plazas reales y un maletero modular de 70 a 500 litros, donde cabe una lavadora.

Hipster lleva aún más lejos el enfoque de Dacia basado en el peso. Es un 20% más ligero que Spring. Menos peso significa menos materia prima y menos energía utilizada durante la fabricación. También significa menos peso que mover, lo que se traduce en un menor consumo de energía.

El precio debería ser sobre 10.000 euros con las ayudas, siendo un turismo de cuatro plazas

Se adapta tanto a la ciudad como a carreteras rurales o periurbanas. Está diseñado para el día a día y ofrece suficiente autonomía para los desplazamientos diarios con dos recargas semanales por su autonomía de 200 kilómetros. En este aspecto, también satisface las necesidades reales de los clientes. Por ejemplo, en Francia, el 94% de los conductores recorre menos de 40 kilómetros al día.

Con Spring, Dacia es el primer constructor en ofrecer la movilidad eléctrica más accesible del mercado. Con Hipster la marca pretende ir aún más lejos, dirigiéndose a un público amplio que actualmente carece de una oferta que se ajuste a su presupuesto. De hecho, el precio medio de los vehículos nuevos en Europa aumentó un 77% entre 2010 y 2024, muy por encima del poder adquisitivo de los hogares.

Romain Gauvin, responsable del diseño avanzado y diseño exterior Dacia: «Nuestra ambición al reinventar el auténtico coche popular era dotarlo de un diseño claro y fácil de recordar. Un coche que se pudiera dibujar con tres trazos». Destaca por su diseño sencillo y robusto: un bloque que se asienta firmemente sobre cuatro ruedas en las cuatro esquinas. No hay voladizos, ni delante ni detrás. Esta sencillez se refleja también en la parte frontal, claramente horizontal, en la que los faros de diseño depurado confieren un aspecto serio pero atractivo. En la parte trasera, la funcionalidad es una prioridad: el portón cubre todo el ancho del Hipster y se abre en dos partes para ofrecer un acceso ultra práctico al maletero. Ofrece un innovador diseño de luces traseras. Estas se sitúan detrás de la ventanilla del portón, por lo que no requieren ningún cristal propio.

Está diseñado con un solo color de carrocería tintado en masa y únicamente tres piezas pintadas: el morro del vehículo y los elementos laterales de entrada de las puertas. La robustez del diseño se ve reforzada por las generosas protecciones laterales y las protecciones delanteras y traseras tintadas en masa de acuerdo con el enfoque robusto y aventurero. No es un vehículo como los demás. Va directo a lo esencial, y esto se percibe desde el primer contacto: el tirador exterior de las puertas se ha reemplazado por una correa, más ligera, más económica e igual de práctica.

Aprovechar el espacio

El habitáculo se ajusta fielmente a las formas cúbicas de la carrocería, en particular con unas ventanillas y un parabrisas muy verticales, para aprovechar al máximo el espacio disponible. La parte delantera acristalada del techo proporciona una luz que contribuye a la sensación de amplitud. Para reducir costes y peso, las ventanillas laterales son correderas. Cuatro adultos pueden sentarse cómodamente a bordo. Las posiciones son idénticas a las del Dacia Sandero. El acceso a las plazas traseras es fácil gracias a la amplia apertura de la puerta y al asiento delantero abatible. Especial atención al diseño de los asientos para combinar comodidad y vida a bordo con reducción del peso y de los costes. Se ha simplificado con un armazón visible, combinado con un tejido de malla técnica especialmente acogedor. Los delanteros se fusionan para formar una banqueta, una disposición sencilla y cómoda que evoca los coches clásicos.

