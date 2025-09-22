Las ayudas al vehículo electrificado no son posibles en Extremadura La Junta lo aprobó el 26 de agosto y con carácter retroactivo, pero aún no está publicado en el DOE

José Antonio Polo Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

En lo que va de año ya son 459 los turismos eléctricos matriculados en la región, más 677 híbridos electrificados, 1.136 en total, cuyos propietarios no gozan de las ayudas del Plan Moves III, impulsadas por el Estado español en abril y ejecutadas por las comunidades autónomas, pero que la Junta, aunque tiene aprobado el Decreto por valor de nueve millones de euros, está sin efecto al faltar la publicación el Diario Oficial de Extremadura.

Las ayudas sirven para la compra de un coche eléctrico o híbrido electrificado (hasta 9.000 euros), y para colocar puntos de recarga, imprescindible en el caso del eléctrico.

Se hará con carácter retroactivo, es decir, que un coche comprado el 1 de enero puede tener la ayuda cuando se publique en el DOE.

Extremadura, Murcia y Melilla son las únicas comunidades que no se han beneficiado de las ayudas del Moves, mientras que otras ya se han gastado todo lo presupuestado. Es el caso de Aragón 11,2 millones, Cantabria 4,9, Cataluña 65,5, Galicia 22,7, Madrid 57,1 y País Vasco 18,7 millones. Los fondos han durado menos de dos meses, pues al ser con carácter retroactivo se aplicó a los ya matriculados en 2025. La situación en la región es lamentable y prueba de ello es que Aspremetal «ha vuelto a alzar la voz en representación del sector de la automoción en Extremadura, que se ve nuevamente afectado por la falta de agilidad de la Junta en la publicación de las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como a la instalación de puntos de recarga». Se da la circunstancia de que también se registraron retrasos en los Planes Moves I y II.

Algunos concesionarios sufren el enfado de los compradores que ven imposible solicitar la ayuda, culpando a estos, cuando el fallo es de la Junta. En otros casos el vendedor adelanta la ayuda con la aquiescencia de la financiera, llegando a establecer 18 meses para reembolsar la ayuda si en ese plazo no se ha materializado la subvención autonómica. La cuota de matriculaciones de los coches eléctricos en la región es de 6,9%, en España del 8%, y la de los híbridos enchufables es del 10,2% y en España del 42%.

Las marcas preferidas en Extremadura son BYD, con el 24,3% del mercado, Toyota (10,2%), Ford (9,1%), Mercedes (5,9%) y bajando, Hyundai (5,6%), MG (5,4%) y bajando, Jaecoo (5,1%), Tesla (4,2%), Omoda (3,5%) y Kia (2,9%) y bajando.

Temas

José Antonio Polo