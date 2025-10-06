HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartel anunciado del centro local de idiomas de la Universidad Popular de Mérida. HOY

La Universidad Popular de Mérida activa la tercera edición del centro de idiomas

Permite conseguir la certificación de inglés, valiosas para procesos académicos y de oposiciones, resalta el Consistorio

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:28

La Universidad Popular de Mérida en colaboración con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) pone en marcha la tercera edición del ... Centro Local de Idiomas. El alumnado del Centro tiene la posibilidad de conseguir su certificado de inglés gracias a la preparación para la obtención de titulaciones reconocidas como Trinity College London y Oxford Test of English«, explicó Pilar Amor, delegada de Universidad Popular del Ayuntamiento emeritense.

