La Universidad Popular de Mérida activa la tercera edición del centro de idiomas

La Universidad Popular de Mérida en colaboración con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) pone en marcha la tercera edición del ... Centro Local de Idiomas. El alumnado del Centro tiene la posibilidad de conseguir su certificado de inglés gracias a la preparación para la obtención de titulaciones reconocidas como Trinity College London y Oxford Test of English«, explicó Pilar Amor, delegada de Universidad Popular del Ayuntamiento emeritense.

Estas certificaciones son de gran valor en procesos académicos, oposiciones y en el ámbito laboral, subrayó. El centro de idiomas, resalta el Consistorio, se presenta como una oportunidad para que personas de todas las edades y niveles, a partir de los cuatro años, puedan aprender o perfeccionar su inglés y prepararse para obtener certificaciones oficiales. Es una referencia en la enseñanza del inglés en entornos locales.

Ofrece «una formación de calidad, cercana y asequible para el aprendizaje del inglés en distintos niveles y etapas educativas», sentenció Amor.

Mérida es un integrante clave de la red de centros de idiomas de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, presente en 35 localidades de Extremadura. El programa de centros locales de idiomas cuenta con más de 2.000 alumnos cada curso.