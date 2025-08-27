HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Embalse de Alange, de donde se abastece la ciudad de Mérida. HOY

Unidas por Mérida preguntará por la calidad del agua en el próximo Pleno

R. H.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:40

Unidas por Mérida preguntará en el Pleno del próximo mes de septiembre sobre los controles de calidad en el suministro de agua potable. Ha recibido quejas sobre el «evidente empeoramiento» de la calidad del agua. Este grupo municipal exigirá «explicaciones detalladas al equipo de gobierno» y pedirá que se realicen análisis exhaustivos y públicos que aclaren la situación

El Gobierno local avanzó ayer que los olores se han producido por la acumulación de calor y desaparecerán en breve. Aqualia realiza a diario informes y evaluaciones del estado y la calidad del agua.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  4. 4 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  5. 5 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  6. 6 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  7. 7 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  8. 8 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  9. 9 A prisión un hombre que robaba en coches aparcados en un parking y publicarlo en redes sociales
  10. 10 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Unidas por Mérida preguntará por la calidad del agua en el próximo Pleno

Unidas por Mérida preguntará por la calidad del agua en el próximo Pleno