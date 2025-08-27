Unidas por Mérida preguntará por la calidad del agua en el próximo Pleno

R. H. Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:40 Comenta Compartir

Unidas por Mérida preguntará en el Pleno del próximo mes de septiembre sobre los controles de calidad en el suministro de agua potable. Ha recibido quejas sobre el «evidente empeoramiento» de la calidad del agua. Este grupo municipal exigirá «explicaciones detalladas al equipo de gobierno» y pedirá que se realicen análisis exhaustivos y públicos que aclaren la situación

El Gobierno local avanzó ayer que los olores se han producido por la acumulación de calor y desaparecerán en breve. Aqualia realiza a diario informes y evaluaciones del estado y la calidad del agua.

Temas

Agua

Alange

Mérida