HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laura Iglesias, esta mañana, en la presentación de los talleres infantiles. HOY

Talleres de música, arcilla o teatro, entre las actividades infantiles programadas para el último trimestre en Mérida

La Delegación de Juventud presenta el programa para niños de 4 a 12 años, que también incluye una celebración de Halloween

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:45

Comenta

Slime, música, experimentos, arcilla, teatro, papiroflexia...hasta una decena de talleres de diversa índole ha programado el Ayuntamiento de Mérida para niños de 4 a 12 años a celebrar en el último trimestre de este año.

Las actividades se llevarán a cabo todos los viernes en dos turnos, con una oferta de 15 plazas para cada uno. El primero, programado a las 16,30 horas, estará dirigido a lo menores de entre 4 y 7 años. El segundo turno, a partir de las 18,30 horas, estará destinado a los menores de entre 8 y 12 años, explicó esta mañana la delegada de Juventud, Laura Iglesias, en la presentación de las actividades.

En cuanto al acceso a las diferentes actividades, la delegada de Juventud expuso que el formulario de inscripción estará disponible en el siguiente enlace web hasta el próximo miércoles, día 15: https://merida.es/talleres-infantiles-economato/.

En el caso de que se supere el número de inscritos en los diferentes talleres, se realizará un sorteo público un día después.

El viernes 17 será el turno para el taller de slime. Un día más tarde será el taller de música. El día 24 toca el de experimentos mientras que para el día 21 está programada una celebración de Halloween.

El 7 de noviembre es el turno para taller de papiroflexia y globoflexia y un día después para el de arcilla. El día 14 de ese mes se desarrollará el taller de teatro y el 21, de arte. El 22 es un taller de 'Recicla Divertido' y el 28 de naturaleza. La programación acaba el 5 de diciembre con un taller jurásico.

«Estos talleres versan sobre la educación en valores de una forma lúdica y divertida, teniendo también en cuenta festividades como Halloween», explicó Iglesias. Enfatizó que responden al «compromiso del Gobierno local para ofrecer alternativas de ocio saludable y mantener una agenda estable de actividades en nuestra ciudad para los más pequeños y pequeñas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  6. 6 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  7. 7 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  8. 8 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  9. 9

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  10. 10

    El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Talleres de música, arcilla o teatro, entre las actividades infantiles programadas para el último trimestre en Mérida

Talleres de música, arcilla o teatro, entre las actividades infantiles programadas para el último trimestre en Mérida