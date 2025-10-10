Talleres de música, arcilla o teatro, entre las actividades infantiles programadas para el último trimestre en Mérida La Delegación de Juventud presenta el programa para niños de 4 a 12 años, que también incluye una celebración de Halloween

Slime, música, experimentos, arcilla, teatro, papiroflexia...hasta una decena de talleres de diversa índole ha programado el Ayuntamiento de Mérida para niños de 4 a 12 años a celebrar en el último trimestre de este año.

Las actividades se llevarán a cabo todos los viernes en dos turnos, con una oferta de 15 plazas para cada uno. El primero, programado a las 16,30 horas, estará dirigido a lo menores de entre 4 y 7 años. El segundo turno, a partir de las 18,30 horas, estará destinado a los menores de entre 8 y 12 años, explicó esta mañana la delegada de Juventud, Laura Iglesias, en la presentación de las actividades.

En cuanto al acceso a las diferentes actividades, la delegada de Juventud expuso que el formulario de inscripción estará disponible en el siguiente enlace web hasta el próximo miércoles, día 15: https://merida.es/talleres-infantiles-economato/.

En el caso de que se supere el número de inscritos en los diferentes talleres, se realizará un sorteo público un día después.

El viernes 17 será el turno para el taller de slime. Un día más tarde será el taller de música. El día 24 toca el de experimentos mientras que para el día 21 está programada una celebración de Halloween.

El 7 de noviembre es el turno para taller de papiroflexia y globoflexia y un día después para el de arcilla. El día 14 de ese mes se desarrollará el taller de teatro y el 21, de arte. El 22 es un taller de 'Recicla Divertido' y el 28 de naturaleza. La programación acaba el 5 de diciembre con un taller jurásico.

«Estos talleres versan sobre la educación en valores de una forma lúdica y divertida, teniendo también en cuenta festividades como Halloween», explicó Iglesias. Enfatizó que responden al «compromiso del Gobierno local para ofrecer alternativas de ocio saludable y mantener una agenda estable de actividades en nuestra ciudad para los más pequeños y pequeñas».

