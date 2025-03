«Subir montañas te ayuda a tener una mentalidad fuerte»

A Joaquín Garrido se le conoce el Mérida como Quini el montañero. No hay muchos montañeros en Mérida y Quini ejerce su apostolado. Tres retos ... ha conseguido. Primero subió a los picos más altos de cada comunidad autónoma de España y después pasó los más altos de cada provincia. También hizo la famosa GR11 en Pirineos.

–¿Cuándo saltó usted a la montaña?

–Cuando dejé el fútbol. Como futbolista tuve una lesión grave en los abductores. Tenía que operarme y obviamente ya estaba al final de mi carrera deportiva con el Imperio y no me operé. Necesitaba un deporte para fortalecer las piernas y me aficioné a subir montañas. Desde entonces sigo. Cuarenta años llevo ya en la montaña.

–¿Su primera experiencia?

–En los Picos de Europa. Subimos a un puerto y me impresionaron los valles. Poca altitud la principio. Pero poco a poco fui cogiendo altura. Por eso me propuse hacer varios retos.

–¿Cómo fue en los Pirineos?

–El GR es la senda pirenaica que va de mar a mar. Desde el Mediterráneo al Cantábrico. Hice todos los picos y puertos. Hacía periodos de ocho o diez días andando sin parar. Etapa a etapa hasta el Cabo de Creus. El GR 11 son ochocientos kilómetros. No me acuerdo muy bien en cuánto tiempo lo hice, pero sé que se me quedó pequeño. La gente suele hacerlo en un mes o treinta y tantos días.

–Y luego se fue usted a hacer los techos de España.

–Quería hacer el pico más alto de cada comunidad. Empecé en 2013. Estuve en el Aneto y en el Mulhacén, pero el que más me cautivo fue Torrecerredo. Tuve tres intentos fallidos. En tres ocasiones estuve a punto y tuve que abandonar. Cuando lo conseguí, un compañero que iba delante se cayó y se mató. Estaba el día para hacer cumbre y seguimos adelante. Fue un homenaje al amigo que murió delante. Me impresionó mucho aquella experiencia, pero había que seguir. Estábamos a media hora de cumbre y la Guardia Civil nos dijo que podíamos seguir cuando rescataron el cadáver. Era, ahora o nunca más.

–Y alguno que fuera más fácil de lo que esperaba.

–El Mulhacén. Me hablaron mucho del riesgo por la nieve acumulada. Y nadie me recomendó subir con mal tiempo. Yo, ya que estaba allí intenté subirlo con mal tiempo y nevando. Fue muy bonito y no me costó mucho. Supongo que tenía buenas piernas.

–Luego hizo usted los cincuenta de España.

–Un montañero amigo de Navarra me regaló el libro de las cincuenta cumbres de España. El reto me lo propuso él en realidad. Había algunos muy fáciles, el de Badajoz, por ejemplo. Tentudía no tiene metros. Tampoco es muy complicado el Calvitero en Cáceres. De esta experiencia me quedo con la segunda subida al Aneto. Lo gocé.

–¿Cuesta encontrar aficionados en Mérida?

–En Mérida prácticamente se cuentan con los dedos de las manos. Sí hay mucha afición al senderismo y al trail, que se pueden considerar deportes muy vinculados al montañismo. Yo hablo mucho del montañismo en Mérida para que haya más afición. Con el montañismo entras en una vida distinta. Te sientas en un sitio donde solo han llegado tus pies. Quiero enseñar el montañismo a mucha gente. Algunos se enganchan y otros me dicen que no les llame nunca más. Sería bonito tener un club dedicado a la montaña en Mérida. O una sección entre los que de trail.

–¿Cómo se prepara uno para empezar?

–Trabajar mucho las piernas. Los desniveles son acentuados y en algunas cumbres no andas mucho. A lo mejor diez o quince kilómetros para subir, pero sí haces tramos muy pronunciados. Y luego hay que trabajar la mente. Subir montañas te ayuda a tener una mentalidad fuerte y despejada. Hay que aprender superar los bloqueos mentales.

–Su próximo reto.

–Caminar por el techo de Cantabria. Me regalaron un libro sobre los 76 picos de Cantabria que superan los dos mil metros. Llevo más de treinta. Todavía me quedan muchos, pero en eso estoy. Cuando la meteorología lo permite me cojo la furgoneta y me voy. En cada incursión hago uno o dos picos. Casi siempre voy solo.