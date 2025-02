El concierto 'Eterno Puccini' sirve este año de inauguración al curso internacional de música y canto que organiza La octava con el Festival de Teatro. ... El miércoles a las nueve en el Pórtico del Foro. Cantarán la soprano Carmen Solís, el tenor Enrique Ferrer y David García como recitador. Y al piano acompañará Belén Castillo. La joven pianista de Mérida ha estado este año participando en un proyecto de difusión con el Teatro Real y ha dado un concierto allí, ahora se va a Alemania y en octubre a Italia. Y extraoficialmente se puede decir que estamos ante su presentación oficial en Mérida. De ahí la importancia para ella de este 'Eterno Puccini'.

–¿Cómo empezó usted a tocar el piano?

–A los siete años. Primero en una escuela de música y luego en el conservatorio. El grado profesional lo hice en el Esteban Sánchez y la carrera en Salamanca. Luego me fui a Madrid para hacer dos másteres de pianista acompañante. El piano me ha acompañado desde niña. De pequeña era muy nerviosa y tocarlo me relajaba. A los quince años decidí tomármelo en serio. Me enseñaba María Luisa Rojas y me di cuenta que mi profesora merecía que yo trabajara más. Fue dar un salto en mi vida. No vale con que se te de bien. Hay que trabajar en serio. Y desde entonces.

–Qué le ha aportado este periodo tan intenso?

–Que la música es mi vida y he encontrado mi forma de expresión. Si no pudiera tocar el piano, mi vida estaría vacía. Estoy en un punto en el que siento que poco a poco mi carrera como pianista acompañante está despegando.

–¿Cuándo descubrió que quería ser acompañante?

–Poco antes de terminar la carrera empecé a acompañar a cantantes. Pero nunca me lo tomé en serio. En Salamanca di clases con un repertorista vocal y me cambió por completo la visión. Comprendí claramente esta forma de tocar. Descubrí que mi concepción de la música estaba en ese camino. Luego entré en un programa de formación del Teatro Real. Estuve dos meses muy intensos acompañando a los cantantes del Teatro Real. Había que estar a un nivel muy alto durante mucho tiempo y con la exigencia de los repertorios del Teatro Real. Nunca me imaginaba que iba a acompañar a Sabina Puértolas o que iba a dar un concierto en el escenario principal del Teatro Real.

–¿Lo del Teatro Real fue el impulso que necesitaba?

–Personalmente me valió para demostrarme qué puedo hacer y sirvió también para que me dieran más oportunidades laborales. Luego me dieron un proyecto que se llama 'La carroza del Teatro Real', que va por toda España de gira para promocionar la ópera y la zarzuela. Y me dieron también una producción del 'Barbero de Sevilla' de Rossini.

–¿Qué supone para usted el Festival de Bayreuth de Alemania?

–Bayreuth es donde Wagner construyó su teatro y todos los años hay un festival en el que durante un mes se representan óperas suyas. Es uno de los más relevantes de la música clásica. Yo me presenté y me han becado para participar. En dos semanas me voy Bayreuth a tocar allí. Eso será después de Mérida.

–Podemos calificar el concierto de 'Eterno Puccini' como su presentación en Mérida.

–Sí. Es cierto que he trabajado con el coro de cámara. Con ellos he preparado la ópera de 'Medea' para el Festival. En la función no había piano, pero lo preparé con ellos. Esto es un concierto especial porque el curso de música tiene mucho nivel. La profesora de canto es Carmen Solís y de interpretación David García. Tiene ya mucho prestigio por la forma de trabajar. Te sientes cómodos con ellos y La octava hace un trabajazo con todos. Curran muchísimo para que la gente disfrute aprendiendo.

–¿Le gustaría que hubiera más afición a la ópera o a la zarzuela entre los jóvenes?

–Ahora tenemos más producciones. Está Ópera Joven en Badajoz con una programación propia, también la Sociedad Filarmónica con días concretos para público joven. En Mérida hemos tenido este año 'Medea' en el Festival y ha sido un éxito tremendo. Es trabajo nuestro hacer la música más cercana. En el concierto del miércoles, por ejemplo, hay un recitador para llevar al espectador por la historia. La Octava también hace recitales con formatos muy divulgativos. Sí vemos que el público que se acerca a un recital conecta con la ópera y repite luego en los festivales. Es una mezcla de artes. Tienes textos, contenido y escena con teatro. Música en vivo y también en danza.

–Y el año que viene lo pasará usted en Milán.

–Me voy en octubre o noviembre para hacer una práctica en el conservatorio de Milán. Lo compaginaré con los conciertos.