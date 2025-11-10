Seleccionadas las 15 carrozas que tendrán subvención municipal para la Cabalgata de Mérida Todavía sigue abierto el plazo de presentación de propuestas para las entidades privadas que deseen participar sin ayuda

Vista de una de las carrozas en una Cabalgata de los Reyes Magos de Mérida.

El Ayuntamiento emeritense hace oficial las entidades que podrán participar con carroza con ayuda municipal en la Cabalgata de Reyes 2026. Una comisión ha valorado las 17 solicitudes presentadas para seleccionar las 15 que, según establecen las bases, contarán con una ayuda municipal de 1.800 euros.

Son las siguientes:

Plena Inclusión: 'Peter Pan y el País de Nunca Jamás'

Asociación de vecinos de María Auxiliadora: 'La vida del Rantocito Pérez'.

Asociación vecinal Virgen de Fátima. Las Abadías : 'Robin Hood'

Comparsa los Nuevos Cariocas: 'La Casita de Jengibre'

Asociación vecinal Luis Chamizo (Bda. San Juan): 'Todos Somos Superhéroes'

Asociación de vecinos de Nueva Ciudad: 'El Tren de la Navidad'

Federación de asociaciones de vecinos Augusta Emérita: 'Heraldo Real'

Asociación Vecinal Ntra. Sra. de la Antigua: 'Navidad en Minecraft'

Asociación Cultural Los san Isidro: 'Súper Mario Bros'

Asociación Cultural Pisando Fuerte: 'La Estrella de la Ilusión'.

Asociación Niños Felices de Extremadura: 'Cuento del Bosque de las Hadas'.

Opolorum: 'Monstruos S.A'

Asociación de vecinos de Montealto: 'Soldadito de Plomo'

Asociación vecinal La Corchera: 'Ratatouille'

Asociación vecinal Plantonal de Vera: 'Los Piratas Plantoneros'

El Consistorio indica que han quedado fuera de esa ayuda municipal las solicitudes presentadas por de la asociación vecinal de San Andrés y la asociación de vecino de la barriada de Juan Canet.

El Gobierno local expresa a través de nota de prensa que todavía sigue abierto el plazo de presentación de propuestas para las entidades privadas que deseen participar ajustadas a las bases de la Cabalgata y que no contarán con subvención municipal.