Roxette cierra el Stone 2025 con un viaje al mejor pop rock de los 90

R. H. Domingo, 29 de junio 2025, 09:54 Comenta Compartir

Roxette cerró anoche por todo lo alto la décima edición del Stone & Music Festival ante un público que disfrutó de un viaje en el tiempo al mejor pop rock de los 90.

Con un sonido perfectamente reconocible para un público entregado, el dúo sueco demostró que conserva su capacidad para emocionar y hacer bailar con una música que no pasa de moda; 90 millones de discos y sencillos vendidos a lo largo de su trayectoria no son una casualidad.

Per Gessle, líder, compositor y fundador de la mítica banda, apareció de blanco. La cantante Lena Philipsson, que sustituye a la fallecida Marie Fredriksson, lució un vestido rojo de lentejuelas.

Gessle dejó claro la buena impresión que se llevó de la capital extremeña. «Es un placer tocar aquí… ¡vaya sitio!», dijo admirando el Teatro Romano de Mérida. Y a partir de ahí se desarrolló un concierto cargado de buen rollo y momentos para el recuerdo.

Los primeros acordes de 'The big L', tema con el que abrieron el concierto, ya presagiaban la ruta que iba a seguir la actuación, con un repaso a los discos esenciales de la banda, esos que han quedado para siempre grabados en la memoria colectiva: 'Look Sharp', Joyride', 'Crash! Boom! Bang!' y la banda sonora de la película Pretty Woman.

Durante algo más de hora y media Per Gessle repasó lo mejor de su discografía. No faltaron los temas con los que el dúo sueco alcanzó el número uno: 'The Look', 'Listen to your heart' y 'Joyride'. Sin duda uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con 'It must have been love', un tema que Lena Philipsson dedicó a la cantante original de la banda, Marie Fredriksson, fallecida en 2019.

Ampliar HOY

'Sleeping in my car', 'Spending my time'… uno tras otro fueron desgranando una lista de éxitos que parecía interminable y que encajaba a la perfección con un escenario en el que la banda se impuso al sofocante calor de la jornada. Con 'How do you do' bastaron unos acordes para el público enloqueciera con uno de los temas más reconocibles.

Y para cerrar la décima edición del Stone, otro clásico inmortal: 'Queen of rain'.

Per Gessle y Lena Philipsson estuvieron muy bien acompañados por dos de los músicos originales de la banda, Clarence Öfwermann y Jonas Isacsson, a los que se sumaron Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, Magnus «Norpan» Eriksson y Dea Norberg. Christoffer Lundquist protagonizó uno de los momentos de la noche, cuando puso al público a bailar… al ritmo de 'Paquito el chocolatero', mientras otro de los componentes del grupo declaró sentirse «como Marco Aurelio» al grito de «Salve, Mérida».

Ampliar Per Gessle descubrió su vinilo en el Camino de la Música de Mérida.

Camino de la Música de Mérida

Pocas horas antes del concierto, Per Gessle descubrió su vinilo en el Camino de la Música de Mérida. En el acto en el que intervino la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que destacó la apuesta por la música de calidad del Stone y el valor de un grupo como Roxette, cuyas canciones forman parte de la banda sonora vital de varias generaciones. Al acto asistió también la concejala delegada de Servicios Sociales, Mayores y Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alarcón.

El de Roxette es el vinilo número 26 que se suma al Camino de la Música, y ya puede verse junto a los de artistas nacionales e internacionales como Raphael, Deep Purple, Tom Jones, Status Quo, Europe, The Black Crowes, Andrea Bocelli y The Black Crowes, entre otros.