Rodríguez Osuna exige a la azucarera que pida los permisos este año «Si antes de final de año no se ha presentado la solicitud de licencia de obra, que no cuente con el Ayuntamiento», dice el alcalde de Mérida

REDACCIón Viernes, 23 de septiembre 2022, 21:10 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, recalcó ayer que si la industria azucarera que se pretende instalar en la ciudad no solicita licencia de obra antes de que termine este año «que no cuente con el ayuntamiento, no vamos a esperar más». Así lo ... manifestó a la Ser en palabras recogidas por Europa Press, en las que insistió que «si antes de que finalice el año no ha solicitado la licencia de obra, con el apoyo del ayuntamiento no va a contar». Hay que recordar que el proyecto tiene declaración de impacto ambiental favorable desde 2017 pero este caduca en diciembre próximo.

Osuna recordó que el Gobierno ya ha comunicado de manera afirmativa a los promotores de esta industria la disposición de los 130 millones de fondos para ponerla en marcha. «La azucarera dice que sus tiempos son otros, pero los del Ayuntamiento no. Si antes de final de año no se ha presentado la solicitud de licencia de obra, no vamos a esperar. Tengo que defender los tiempos de la ciudad de Mérida, y es mucha la inversión y las facilidades que le ha dado la Junta a estos empresarios». En cualquier caso, el regidor emeritense subrayó que habrá que esperar a final de este año «para ver si se va a instalar definitivamente porque, además, le caduca la declaración ambiental y tendrían que volver a tramitarla y eso sería retrasar el proyecto muchísimo más años, y el Ayuntamiento no va a esperar». En julio del pasado año se firmó una declaración de intenciones entre el presidente Guillermo Fernández Vara; la ministra Reyes Maroto y el representante de la empresa Ibérica Sugar Company, Jamal Majid Al-Ghurair.

