El mítico rockero Miguel Ríos hace vibrar el estreno del Stone & Music

El Stone & Music no ha podido tener una apertura más vibrante en su séptima edición. Miguel Ríos se subió anoche por primera vez al Teatro ... Romano para cantar en un escenario, comentó horas antes, al que adora. A las 22.20 horas el granadino, a sus 78 años, pisó el escenario junto con The Black Betty Trío y arrancó el concierto con los temas 'Hola, Ríos Hello' y 'Bienvenidos'.

Ríos interpretó algunas de sus canciones más famosas como 'En la Frontera', pero también deleitó a los espectadores con su último trabajo, 'El Largo Tiempo'. Un Teatro Romano que se encontraba prácticamente lleno y que estuvo totalmente volcado con las canciones míticas del rockero. Entre el público se encontraba la cantante y actriz malagueña Diana Navarro. Ver fotos Imagen. Entre el público se encontraba la cantante y actriz malagueña Diana Navarro. Javier cintas El artista se dirigió a sus serguidores a los pocos minutos de arrancar el espectáculo: «Estoy muy emocionado, es la primera vez en mi carrera que cantó en este mágico lugar y siento el peso de su energía bimilenaria». El granadino dejó huella en Mérida con su demostrada experiencia sobre el escenario, con un show de disfrute para unos espectadores que estaban deseosos de disfrutar del rock más ochentero. Entre temas y monólogos, el cantante confesó haber comido migas extremeñas. Y es que Miguel Ríos llevaba la batuta de la orquesta y no solo con sus músicos, también con los técnicos de luces y sonido, con lo que hizo el espectáculo aún más redondo. El legendario roquero se tomó un breve descanso para presentar a su acompañamiento musical, The Black Betty Trío, banda compuesta por el violinista Manu Clavijo, el pianista y guitarrista Luis Prado y el productor y guitarrista José Nortes. El artista les tendió la mano para que interpretasen sus temas propios. Volvió con 'Año 2000' y con el poema llamado 'Oración' de Luis García Montero, convertido en canción, que en su momento usó para posicionarse en contra de la guerra de Irak y hoy fue cantada como protesta contra la invasión de Ucrania, explicó el cantante. Miguel Ríos se encuentra inmerso, junto a The Black Betty Trío, en su gira internacional 'El Largo Tiempo', que comenzó en 2021. Aunque parecía que el veterano cantante iba a despedirse de los escenarios en su gira 'By Bye Ríos' en 2011 y en el inesperado 'Symphonic Ríos' en 2017, lo cierto es que en junio de 2020, anunció en plena pandemia su regreso. Junto a su nueva banda,The Black Betty Trío, ha publicado 'El blues de la tercera edad' un tema inédito tras 12 años de silencio. Su décimo octavo álbum, 'El Largo Tiempo', da nombre a esta gira y vio la luz el 7 de mayo de 2021. Inaugura su placa Pero antes, en la mañana del viernes, el artista Miguel Ríos ha descubierto una placa en su honor ubicada en la Vía de la Música de Mérida, un acto en el que ha recibido también un disco de vinilo especial y donde ha asegurado que el concierto que dará este viernes en la capital extremeña será «maravilloso». Y es que el cantante inaugura con su actuación la séptima edición del Stone & Music Festival en el Teatro Romano de Mérida. Miguel Ríos se ha mostrado muy agradecido a la ciudad de Mérida por este reconocimiento y ha asegurado que para él «es un honor tener la oportunidad de cantar en el Teatro Romano de Mérida», que ha visitado en numerosas ocasiones para ver obras en las que ha actuado su «íntima amiga» Ana Belén, ha indicado. «Anoche dormí mal porque imaginaba lo que iba a ser el concierto de esta noche, con la fuerza que tienen que dar las piedras de ese sitio, la fuerza que tiene que dar al conjunto de los que vamos a actuar ahí, creo que va a ser un concierto maravilloso», manifestó el artista. Además, fruto de esos «más de dos mil años de teatro», es el «peso que esta ciudad tiene, el de la cultura, el del pasado, pero que no se pone de espaldas al peso de la cultura del futuro».

