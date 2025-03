«Cruzamos por un pequeño salto de agua pero al volver había subido la corriente»

Gran susto el que se llevó este sábado una familia de Mérida al quedar atrapada en una isleta en medio del río Guadiana. Lo que ... iba a ser una tranquila jornada de pesca para un padre y sus dos hijos en la capital extremeña, terminó en un rescate acuático a través de la corriente del cauce con la intervención de los bomberos.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado sábado, 12 de agosto, cuando Vicente Encina, de 53 años, y sus dos hijos (mellizos de 10 años) decidieron ir a pescar a la vecina localidad de Alange. Al llegar, el nivel del agua se encontraba tan bajo que decidieron darse la vuelta y parar en la carretera BA-089, a unos cinco kilómetros de Mérida, para buscar un lugar a orillas del Guadiana en el que poder disfrutar de la jornada.

Acompañados por su pequeña perrita Lola, los tres bajaron hasta la orilla a la altura de la antigua Fábrica de la Luz y como el nivel del agua estaba bajo decidieron cruzar el cauce para instalarse en una pequeña isla situada en medio del río. «En el momento en el que pasamos por allí corría muy poca agua, era un pequeño salto que lo pasamos todos sin ningún tipo de problema», explica a HOY Encina.

El problema surgió en el momento de regresar. A mediodía, en torno a las 14 horas, la familia recogió sus utensilios y tomó el camino de vuelta para llegar hasta el coche y volver a casa. Sin embargo, ya no pudieron cruzar el río. El nivel del caudal había subido y lo que apenas unas horas antes era un pequeño hilo de agua se había convertido en un nutrido brazo del río con mucha corriente. «Había mucha más agua e iba con mucha más fuerza. Vi que era imposible llegar hasta la otra orilla en condiciones de seguridad», indica este vecino de Mérida.

Se quedaron atrapados y aislados en esa isla sin saber cómo salir. La situación se había complicado. «Iba con mis hijos y eso fue lo que realmente me asustó. Así que se sentaron a la sombra y yo llamé al 112 para avisar de lo que nos había ocurrido», manifiesta.

Los servicios de emergencias movilizaron a los bomberos del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, que se trasladaron hasta el lugar para evaluar la situación y equiparse para poder realizar el rescate.

Cuatro bomberos del parque de Mérida, con sus aparatos y trajes de neopreno, llevaron a cabo el rescate. Los efectivos utilizaron una 'línea de vida' para trasladar de una orilla a otra a todos los miembros de esta familia y ponerlos a salvo. Se trata de un sistema de seguridad compuesto por una cuerda que se tiende en sentido horizontal mientras se establece un camino seguro y adecuado. La cuerda permanece anclada al cuerpo de las personas con un arnés.

«Afortunadamente todo quedó en una anécdota y ahora incluso me río, pero en ese momento el susto me lo pegué», dice Encina.

Momento en el que los bomberos se preparan y trasladan a los miembros de la familia de una orilla a otra. HOY

¿Qué pudo ocurrir para que se quedaran atrapados?

Encina asegura que iban a volver cruzar el río por el mismo camino por el que llegaron hasta la isla y por el que a primera hora de la mañana pasaron sin problema. «Probablemente subió el nivel porque soltaron agua en la zona de arriba y eso hizo que el caudal cambiase en poco tiempo de manera notable», valora. «Me llegué a sentir mal por no haber visto el peligro, pero realmente cuando accedimos por allí a primera hora era un paso seguro y no sabía que eso podía cambiar», agrega.

Ante situaciones similares, desde el Servicio de Bomberos aconsejan alejarse de ríos y corrientes de agua que llevan mucha fuerza y no cruzar por zonas inundadas si no hay seguridad de cuánto cubren. «No sabemos cuánta profundidad hay ni cómo es el fondo y eso puede ser peligroso. Podemos ir por rocas y resbalar posteriormente, o que nos arrastre la corriente. Es mejor no arriesgar en estos casos». Así, recomiendan llamar a los servicios de emergencias. Para ello, también aconsejan llevar el móvil bien cargado siempre que se salga a disfrutar de una jornada en la naturaleza.