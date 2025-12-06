HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz
Detalle de la revista Eulalia, presentada este viernes. HOY

La revista Eulalia cumple 30 años y rinde un homenaje a Guillermo Fernández Vara

Ha renovado su diseño y cuenta con nuevas aportaciones científicas sobre la figura de la patrona de Mérida

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:52

Comenta

La revista Eulalia, de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, cumple su número 30. Y presenta una nueva publicación con un diseño ... renovado y en la que destacan aportaciones científicas en torno al culto a la patrona emeritense, así como distintas colaboraciones y fotografías. Igualmente rinde tributo al expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  4. 4 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  5. 5 Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz
  6. 6 Donde el café invita a quedarse: nace I
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  9. 9 Muere el hombre herido este jueves en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata
  10. 10

    Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La revista Eulalia cumple 30 años y rinde un homenaje a Guillermo Fernández Vara

La revista Eulalia cumple 30 años y rinde un homenaje a Guillermo Fernández Vara