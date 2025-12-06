La revista Eulalia cumple 30 años y rinde un homenaje a Guillermo Fernández Vara

La revista Eulalia, de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, cumple su número 30. Y presenta una nueva publicación con un diseño ... renovado y en la que destacan aportaciones científicas en torno al culto a la patrona emeritense, así como distintas colaboraciones y fotografías. Igualmente rinde tributo al expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

En la presentación del número 30 de la revista, el presidente de la Asociación, José Luís Moreno, agradeció al Ayuntamiento su colaboración con todo lo que plantea el colectivo. Valoró también el trabajo de Macarena Hernández, directora de la publicación, para coordinar la revista compaginándolo con sus estudios de Periodismo.

Sobre la revista, Hernández expuso que ha querido poner en valor «las pequeñas cosas como en la portada que desde que la vi dije tiene que ser esta foto, así como una maquetación más visual, más atractiva».

Cierra la revista un homenaje a Guillermo Fernández Vara. «Era necesario porque ha sido una persona que lo ha vivido desde fuera siempre, sin querer hacer mucho ruido», argumenta la directora. «No era de aquí, pero creo que ha visto a la imagen de Santa Eulalia desde un profundo respeto, cariño y, por supuesto, se ha sentido un emeritense más cada diciembre y dando todo su apoyo siempre a la asociación».

Ampliar Foto de familia de asistentes a la presentación de la revista Eulalia, en el Ayuntamiento. HOY

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que se encuentra artículos «tan rigurosos como humanos» y la huella de investigadores, historiadores, devotos, escritores y amantes de Mérida, «que han puesto su conocimiento y su corazón al servicio de esta obra. Cada texto es una ofrenda. Cada fotografía, un instante capturado que acompaña y embellece esa ofrenda. Cada página, un pequeño homenaje a la ciudad que crece alrededor de la memoria de Santa Eulalia».

Ha destacado, entre todos los artículos, el de la directora de la Revista, Macarena Hernández « en el que habla con admiración, con cariño y con pasión cómo vivía el ya difunto expresidente Guillermo Fernández Vara a nuestra querida Mártir Santa Eulalia. Lo vivía siempre de la distancia, pero con mucha devoción».

Ha aprovechado Osuna para seguir animando a todos los vecinos de la ciudad a que ayuden a la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia y se hagan socios «como nos hemos hecho muchos emeritenses para poder seguir teniendo capacidad no de hacer solo esta publicación, sino muchas publicaciones, muchos encuentros, que nos permitan seguir ahondando la figura de la de la Virgen y Mártir Eulalia».