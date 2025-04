La reforma del Mercado de Calatrava de Mérida queda desierta por tercera vez

R. H. Miércoles, 30 de abril 2025, 09:37 Comenta Compartir

A la tercera no va la vencida. El Mercado de Calatrava no lo ha logrado y de nuevo no hay empresas candidatas para rehabilitarlo y ... convertirlo en el museo de historia y arqueología que espera Mérida desde hace años.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, anunció en enero la licitación de la reforma del mercado de Calatrava para convertirlo en el 'Museo de Historia y Arqueología de Mérida'. «Supondrá un tractor de la economía emeritense, al tratarse de un museo que será referente en la ciudad, tanto para los visitantes como para la ciudadanía», destacó el alcalde en el tercer intento por reformar este espacio. «Somos la ciudad patrimonio con menos espacios museísticos del Grupo y esto hay que revertirlo, porque está demostrado en el resto de ciudades que los Museos atraen visitantes, dotan de calidad la oferta turística y ejercen de dinamizadores económicos en las zonas donde se levantan», subrayó Rodríguez Osuna. Esta licitación se ha hecho con cargo a los fondos europeos Next Generation, con un presupuesto de licitación (IVA incluido) de 2.909.209,87 euros, un plazo de ejecución de 12 meses y procedimiento de adjudicación abierto. «Estará listo para finales de 2026, una vez construido hay que realizar la musealización en la que ya trabaja el Consorcio de la Ciudad Monumental que queremos que sea quien gestione este destacado espacio cultural». El objetivo es que este antiguo mercado se convierta en un museo de historia y arqueología de Mérida El proyecto de Museo se le adjudicó al arquitecto Ángel Hernández Espada quien también asumirá la dirección de obra del mismo. El nuevo Museo se concibe como una nueva plaza pública, un espacio habitable, no solo para los turistas sino también para los emeritenses. Ese es el gran reto de este proyecto, aunar turismo y sociedad, sostenibilidad y cultura. El acceso al museo recuperará la puerta principal del Mercado de Calatrava, que mira a la calle Santa Eulalia. Un museo único El museo, cuando se pueda hacer realidad, plantea un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales, que nos adentrarán en la evolución urbanística de Mérida y los eventos históricos que la motivaron. El centro del edificio, esa gran plaza pública cubierta, será uno de los focos polivalentes del museo. En ausencia de eventos, acogerá una muestra relativa a los personajes reales y legendarios, olvidados algunos, reconocidos, otros que añadirán toques de humanidad al pasado emeritense. Este gran espacio público, completamente versátil en cuanto a su montaje museográfico se refiere, podrá quedar diáfano de cara a la celebración de eventos culturales, de carácter público o privado. Desde esta gran plaza interior se accederá a otra sala que abordará Mérida como capital en distintas épocas históricas, relacionando la historia de la ciudad con los grandes acontecimientos que motivaron su condición predilecta. En esta sala se disfrutará de piezas singulares y extraordinarias como los conjuntos de oro que vinculan Mérida con la capitalidad en época sueva.

