El recinto ferial de Mérida acogerá este viernes un mercadillo nocturno Este evento extraordinario tendrá lugar en la zona de aparcamientos de 19.00 a 23.00 horas

R. H. Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:40

El Ayuntamiento de Mérida celebrará este viernes 12 de septiembre, de 19.00 a 23.00 horas, un mercadillo extraordinario nocturno en la zona de aparcamientos del recinto ferial, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mérida y la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex).

El delegado de Mercadillo, Marco Antonio Guijarro, ha destacado que el mercadillo contará con el habitual dispositivo especial integrado por agentes de Policía Local en labores de control de accesos, así como de vigilancia en el cumplimiento de la limpieza de los puestos al finalizar la jornada, denunciando infracciones al titular de los mismos.

La celebración de este evento extraordinario, tal y como ha señalado Guijarro, se debe a «la compensación» por los días en los que, debido a la celebración de la Feria de Mérida 2025, no se ha podido instalar en su emplazamiento habitual. Como recuerda el Gobierno local, desde el pasado 9 de septiembre la ubicación del mercadillo se ha trasladado a la zona de aparcamientos del recinto ferial.

El pasado 28 de agosto, antes del inicio de la Feria de 2025, ya se celebró un mercadillo en horario nocturno que tuvo una gran aceptación.